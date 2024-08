Mariusz Max Kolonko już nie przyjedzie do Polski? Chodzi o skandal z Andrzejem Dudą

Mariusz Kolonko, pseudonim Max, to polski dziennikarz, były korespondent TVP i TVN w USA, a poza tym publicysta, producent telewizyjny i prezenter. Przynajmniej kiedyś - rzecz w tym, że ten absolwent Uniwersytetu Warszawskiego przeszedł fascynującą drogę od dziennikarza do youtubera. Z roku na rok wygadywał coraz większe farmazony, by wreszcie z pełną powagą zacząć określać się mianem Prezydenta RP i stracić resztki szacunku nawet u najbardziej radykalnej widowni.



Doszło do tego, że Kolonko, niegdyś poważany, obecnie postrzegany jest jako zwykły patostreamer i szur. Dawny luz, emocjonujące relacje i charakterystyczny akcent, za które uwielbiały go masy Polaków (stawiające go zresztą na równi z Kamilem Durczokiem czy Tomaszem Lisem), zostały zastąpione agresją i odmętami szaleństwa. Mariusz Max Kolonko, którego obecnie nikt nie traktuje serio, budzi kontrowersje m.in. uwielbieniem dla Putina czy stosowaniem gróźb śmierci wobec wielu polskich polityków. Między innymi prezydenta Andrzeja Dudy.