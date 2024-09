Bardzo ubolewam nad tym, że tak dobry pomysł na historię o akceptacji siebie wbrew przyjętym kanonom piękna, został zagubiony gdzieś na etapie pisania scenariusza. I – wracając do początku tego tekstu – twórcy raz jeszcze powinni przemyśleć stworzony przez siebie świat, bo to on jest praprzyczyną problemów tego filmu. I może będą mieli na to szansę, bo „Brzydcy” kończą się brzydkim cliffhangerem i wszystko wskazuje na to, że scenarzyści rozpisali fabułę na kilka filmów. To dobrze, może się czegoś nauczą.