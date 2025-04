Minecraft: Film ledwo wszedł do kin, a już trwają rozmowy o sequelu. Reżyser zdradza, o kim miałby opowiedzieć

To byłaby świetna zabawa. Robiąc ten film, doskonale się bawiliśmy, ale świat gry jest tak bogaty, że nie udało nam się wpleść w niego wszystkiego, co chcieliśmy. Realizacja sequela byłaby dla mnie czymś cudownym i wygląda na to, że rozmowy na jego temat już trwają. Jestem tym bardzo podekscytowany. Cieszyłbym się, mogąc wrócić do tej rzeczywistości

- mówi Jared Hess.