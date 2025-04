Takie wycieki nie zdarzają się często. Nietypowa wersja Minecraft: Film wypłynęła do sieci

Jak dowiadujemy się z The Independent, na krótko przed premierą w sieci już były dostępne pirackie materiały, na których można było zobaczyć niedokończone animacje, greenscreeny, zdjęcia z planu filmowego, które później ostatecznie usunięto, słowem: "Minecraft: Film" w niekompletnej formie. Jak zauważa portal, o ile sama obecność filmu na pirackich stronach nie jest czymś co budzi współcześnie zaskoczenie, o tyle sytuacja, kiedy niedokończony technicznie film trafia do sieci, nie należy do codzienności.