Chaos na seansach Minecraft: Film. Widzowie robią raban podczas tej sceny, kiniarze apelują o spokój

To było najdziksze doświadczenie kinowe w moim życiu. Większość widowni stanowili uczniowie gimnazjum, którzy klaskali, pohukiwali i wrzeszczeli, gdy tylko padała jedna z kwestii memowych lub gdy rozpoznawali coś z gry. Gdy Jack Black powiedział "Chicken Jockey", w teatrze wybuchł istny chaos. Dzieciaki wiwatowały, klaskały i skakały na szczyty siedzeń. Za każdym razem, gdy Jack Black śpiewał, dzieci wstawały i zaczynały tańczyć w przejściach. Zachowywały się, jakby to nie był film, a koncert rockowy. To był kompletny wyraz mieszanki szczerej miłości do "Minecrafta" i zatrucia ironią, a rezultatem był czysty chaos trwający około 100 minut.