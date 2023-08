Nie ma koincydencji w Night City. „Cyberpunk 2077: Bez przypadku” - recenzja

„Cyberpunk 2077” to jedna z najgłośniejszych gier w historii. Co prawda nie obyło się bez kontrowersji po premierze, która miała miejsce blisko trzy lata temu, ale gracze narzekali głównie na stan techniczny gry, a nie historię. Świat przedstawiony, z Night City na czele (który jest twórczym rozwinięciem tego z papierowego RGP-a o tytule „Cyberpunk 2020”) wchłonął bez reszty rzeszę graczy. No i super, że CD Projekt RED pozwala nam do niego co jakiś czas wracać.