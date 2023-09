Co jest? Minęło kilka dni, a Netflix dał nam kolejną solidną polską produkcję z rapem w tle

Maciej Bochniak, którego poczynaniom kibicowałem i śledziłem je z zainteresowaniem (wszyscy odważniejsi polscy twórcy, którzy próbują sił w kinie gatunkowym, z miejsca zyskują moją uwagę), tym razem zrezygnował z eksperymentów, przestylizowania i innych zabaw. Mógłbym napisać: "szkoda", ale to nie tak, że "Freestyle" okazał się do znudzenia zachowawczym, nieciekawym i wtórnym obrazem. Przeciwnie - może i mniej tu brawury, ale cóż z tego, skoro Bochniak bez cienia wątpliwości czuje gatunki, w których się obraca. Tym razem stworzył obraz, który wprawdzie nie wznosi się na wyżyny w żadnej sferze, ale jest solidnie napisanym i zrealizowanym tytułem: angażującym, sprawnie opowiedzianym i reżysersko właściwie bezbłędnym. W ten sposób dzisiejsza premiera okazała się najlepszym filmem długometrażowym w dorobku twórcy.



Nie jest idealnie. Choć żargon brzmi nieco bardziej wiarygodnie, niż zazwyczaj bywa w polskich filmach i serialach (polscy scenarzyści próbujący pisać dialogi slangiem ulicznym czy młodzieżowym niemal za każdym razem odbierają produkcji wiarygodność i wpędzają widzów w poczucie zażenowania), jest go tu sporo, ale momentami nadmiar buduje wrażenie sztuczności, fałszu. Większość postaci pobocznych potraktowanych jest po macoszemu - to ledwie nakreślone, płaskie charaktery, o których dowiadujemy się niewiele i trudno nam się nimi przejmować. Na szczęście niedopowiedzenia zadziałały na szczęście w przypadku głównej postaci - twórcy umiejętnie budują więź między nią a odbiorcą.



Rozczarowani mogą być również fani… hip-hopu, bo choć soundtrack złożony jest z rapowych numerów, to już oryginalnych kawałków jest tu na lekarstwo. A szkoda: Musiałowski ma dobrą do nawijki barwę głosu, bity są całkiem niezłe, a warstwa liryczna wypada znacznie lepiej, niż nieco toporne wersy z "Infamii". Do wad dorzuciłbym też tonę stereotypów - jak ten, że niemal każdy raper jest tu powiązany z gangsterami, albo przynajmniej diluje. Halo, czy to rok 2000?