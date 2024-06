Maciej Stuhr wreszcie kręci z Netfliksem. Ten film będzie hitem

"Kolory zła: Czerwień" weszły użytkownikom Netfliksa nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W naszym kraju produkcja już od swej premiery nie schodzi z pierwszego miejsca najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie. Mało tego. Po pierwszym tygodniu wyświetlania rodzimy tytuł wdarł się na szczyt globalnego zestawienia najchętniej oglądanych filmów nieanglojęzycznych. Wręcz zmiótł całą konkurencję, bo oglądaliśmy go łącznie przez ponad 37 mln godzin, to ekwiwalent prawie 20 mln pełnych wyświetleń.



Nie pierwszy raz międzynarodowa publiczność pokochała polski film. Po "365 dniach" użytkownicy Netfliksa z całego świata wielokrotnie już rzucali się na rodzime premiery - tak oryginalne, jak i na licencji. Lista globalnych hitów ciągnie się od "Jak pokochałam gangstera" po "Za dużego na bajki". Na platformie zresztą w Dzień Dziecka pojawił się sequel tego ostatniego tytułu. Co prawda sukcesu poprzednika jeszcze nie powtórzył, ale w wielu krajach na świecie również cieszy się sporą popularnością.