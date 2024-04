Netflix skasował film, bo tak nakazały mu algorytmy - tak twierdzi reżyser „Obłędnego rycerza”

Pomysł na sequel „Rycerza” pojawił się właściwie od razu po zamknięciu prac nad oryginalnym filmem. Miał być utrzymany w konwencji kina pirackiego. Fabuła kręciła się wokół hrabiego Ademara (Rufus Sewell), który porywa Jocelyn (Shannyn Sossamon) i zabiera ją do Konstantynopola. Po drodze zostają schwytani i jako niewolnicy muszą pracować na galerze. Na łodzi znajduje się też inny więzień - mężczyzna, który na plecach ma wytatuowaną mapę skarbów. Jako że jest regularnie chłostany za brak dyscypliny, inni załoganci zgłaszają się na ochotników, by zgarnąć ciosy w zamian za tamtego. Wszystko po to, by ocalić jego skórę - czyli przede wszystkim mapę - przed zniszczeniem. Niestety, Sony nie wyraziło chęci na zrealizowanie tego konceptu.



„Obłędny rycerz” wyszedł latem 2001 r., zarabiając w box office 117,5 mln dol. przy 65 mln budżetu i nie doczekał się rozwinięcia o nowe odsłony aż do dziś. Co ciekawe, kolejny pomysł na sequel został zaproponowany przez Pula Bettany’ego i Alana Tudyka, czyli członków obsady oryginału. Wymyślili, jak pociągnąć tę historię dalej bez udziału Heatha Ledgera, który wówczas już nie żył. Otóż w ich wersji rycerz William zginął na wojnie, zostawił jednak po sobie córkę, której marzeniem jest pójść w ślady ojca. Rzecz jasna, jest kobietą, więc nie ma najmniejszych szans na to, by stać się rycerzem - to jednak za mało, by dziewczyna się poddała. Postanawia odnaleźć dawnych przyjaciół ojca, by ci pomogli jej zostać rycerzem. W międzyczasie ukrywa tożsamość pod zbroją, jak kiedyś jej ojciec.



