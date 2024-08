Nadchodzi kontynuacja jednego z najbardziej szalonych seriali Netfliksa. Co jeszcze obejrzeć w najbliższych dniach?

Netflix wyprztykał się już z najgłośniejszych wakacyjnych premier? Oczywiście, że nie. On zawsze w zanadrzu ma jakiś kolejny hit. Od początku lata sypie nimi jak z rękawa. Zaczęło się od "Gliniarza z Beverly Hills: Axela F", przeszło przez finałowe odsłony "Wikingów: Walhalli" czy "Cobra Kai", aż dotarło do nowego sezonu "Emily w paryżu" i "Związek". A co w najbliższych tygodniach jeszcze przed nami? Na pewno warto wypatrywać "Kaosu" z Jeffem Goldblumem i "Wybawienia" Lee Danielsa. W międzyczasie dostaniemy natomiast... no właśnie, niewiele.



Od tempa narzucanego przez Netfliksa w te wakacje można było zadyszki dostać. Co chwilę dostawaliśmy kolejne potencjalne hity. Jedne wpadały na platformę z marketingowymi fanfarami, a inne pojawiały się cichaczem, jak niedawne "Supersiostry". Polski film superbohaterki zadebiutował w serwisie bez żadnej zapowiedzi w zeszłym tygodniu i szybko wspięły się wysoko na liście najpopularniejszych tytułów pełnometrażowych dostępnych w usłudze.