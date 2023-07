Reżyserka "Barbie" odświeży "Opowieści z Narnii" dla Netfliksa

W 2018 roku Netflix nabył prawa do prozy C.S. Lewisa. Niestety wiadomości na temat planów platformy względem "Opowieści z Narnii" od tamtej pory dostawaliśmy jak na lekarstwo. Teraz "The New Yorker" mimochodem ujawnił pierwsze szczegółu kontraktu, jaki serwis zawarł z Gretą Gerwig. Według nich twórczyni ma napisać i wyreżyserować "przynajmniej" dwa filmy osadzone w świecie popularnej literackiej serii.



