Nowa sala ScreenX od Cinema City w Polsce. Warto dopłacać do biletu?

A co wybrać: 4DX, ScreenX czy IMAX? To już zależy od osobistych preferencji. Sam, gdy tylko mam do wyboru typ seansu, wybieram IMAX ze względu nie tyle, co na proporcje, co rozmiar ekranu (i to w wersji 2D; jestem okularnikiem i drugie okulary są niewygodne). Nie żałuję jednak obejrzenia kilku filmów w formatach 4DX oraz ScreenX i polecam każdemu wybrać się na takowe co najmniej raz.