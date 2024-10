To idiotyczny thriller, ale widzowie go bardzo lubią. Właśnie trafił do streamingu

Choć M. Night Shyamalan może pochwalić się genialnymi produkcjami w swoim dorobku reżyserskim, to niestety "Pułapka" do takowych nie należy. Thriller, który w tym roku zadebiutował na dużych ekranach, szybciutko trafił do streamingu i jest już dostępny online. Gdzie go obejrzeć?