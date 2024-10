Ten nieoczywisty kryminał można albo pokochać, albo znienawidzić. Odkryłam go w serwisie Max

Buszując w bibliotece serwisu Max w poszukiwaniu czegoś, co byłoby świetną propozycją na weekend, odkryłam film "Noc 12 października". Francusko-belgijski tytuł jest stosunkowo nowy, bo w Polsce zadebiutował w marcu minionego roku, a za granicą można było oglądać go już w drugiej połowie 2022 r. Nagrodzony sześcioma Cezarami film umknął mi w gąszczu nowości i zeszłorocznych blockbusterów, ale to akurat bardzo dobrze - cieszę się, że trafiłam na niego w momencie, kiedy rzeczywiście miałam mnóstwo czasu, by się na nim skupić. Bo, faktycznie, wymaga on od widza sporo skupienia, co może być zarówno wadą, jak i zaletą. Jeśli zatem oczekujecie mrocznej i brudnej produkcji, która wślizga się w zakamarki ludzkiego umysłu, "Noc 12 października" to absolutnie świetna propozycja.