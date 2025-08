Miłość w Oksfordzie? Podziękuję. Odkryłam inny świetny film Netfliksa z tą aktorką

"Purpurowe serca" to dowód na to, że nie warto od razu skreślać Sofii Carson za drewnianą grę aktorską, jak to było w przypadku "Listy marzeń" czy "Miłości w Oksfordzie". Aktorka świetnie sprawdziła się w roli zbuntowanej wokalistki, dlatego jeśli już macie obejrzeć jakiś film z jej udziałem, to niech to będą właśnie "Purpurowe serca.