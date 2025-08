Komedie, które dziś by nie przeszły. TOP 8

Ładowanie...

Powszechna prawda jest taka, że każdy ma swoją wrażliwość oraz poczucie humoru. Nie ma co jednak ukrywać, że z biegiem czasu zmieniło się też postrzeganie filmowej komedii i tego, z czego można się naśmiewać, a z czego raczej nie powinno. Nie zamierzam wchodzić tutaj w dyskusje rodem z amerykańskiego dyskursu "woke" czy "nie-woke". Jesteśmy w innej epoce niż byliśmy 20-30 lat temu, bawi nas co innego. Postanowiłem wyróżnić osiem filmów sprzed lat, których poczucie humoru i "komediowość" współcześnie mogą wzbudzać więcej zażenowania, czy oburzenia na stereotypy.

REKLAMA

TOP 8 komedii, które dziś by nie przeszły

Spis treści:

Naga Broń: Z akt wydziału specjalnego

Tytuł filmu: Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego

Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego Rok produkcji: 1988

1988 Czas trwania: 85 minut

85 minut Reżyseria: David Zucker

David Zucker Obsada: Leslie Nielsen, Priscilla Presley, George Kennedy, O.J. Simpson, Ricardo Montalban

Leslie Nielsen, Priscilla Presley, George Kennedy, O.J. Simpson, Ricardo Montalban Ocena IMDb: 7.6/10

Nie ulega wątpliwości, że ten film, jak i jego dwie kontynuacje cieszą się powszechną opinią klasyków starego, dobrego kina komediowego, które nie zważa na polityczną poprawność. Na otwarcie tego zestawienia "Naga broń" pasuje jak ulał już od pierwszych minut, w którym nawiązuje do światowych przywódców, a chwilę później kobiecych części ciała. Wyjątkowy humor, który z perspektywy czasu, w tej konkretnej formie, może budzić wątpliwości. Tym bardziej jestem ciekaw, jak pod tym kątem wypadnie kontynuacja z udziałem Liama Neesona.

Agenci bardzo specjalni

Tytuł filmu: Agenci bardzo specjalni

Agenci bardzo specjalni Rok produkcji: 2004

2004 Czas trwania: 109 minut

109 minut Reżyseria: Keenen Ivory Wayans

Keenen Ivory Wayans Obsada: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Terry Crews, Busy Philipps

Marlon Wayans, Shawn Wayans, Terry Crews, Busy Philipps Ocena IMDb: 5.9/10

Blackface to rzecz powszechnie budząca oburzenie. Tutaj mamy jego odwrotność, a przy tym cringe do kwadratu - nie dość, że "chłop przebrany za babę", to w dodatku "czarnoskóry chłop przebrany za białą babę". A nawet dwóch. Wayansowie mają na swoim koncie różnej maści i jakości komedie, ale tutaj ciężko znaleźć jakikolwiek pozytyw, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy.

Głupi i głupszy

Tytuł filmu: Głupi i głupszy

Głupi i głupszy Rok produkcji: 1994

1994 Czas trwania: 2h 1min

2h 1min Reżyseria: Bobby Farrelly, Peter Farrelly

Bobby Farrelly, Peter Farrelly Obsada: Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly, Teri Garr

Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly, Teri Garr Ocena IMDb: 7.3/10

"Mam wrażenie, że kiedyś śmieszyło mnie bardziej niż obecnie" - to jedno ze zdań wziętych z Filmwebu komentarza do tego tytułu, który zdaje sie odzwierciedlać ogólny odbiór tego filmu. Mnie osobiście akurat to nigdy nie bawiło, ale dla wielu, zwłaszcza ze starszego pokolenia, to jedna z ikonicznych komedii z udziałem Jima Carreya. Obraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną w tym filmie absolutnie nie przeszedłby dzisiaj.

American Pie

Tytuł filmu: American Pie

American Pie Rok produkcji: 1999

1999 Czas trwania: 95 minut

95 minut Reżyseria: Paul Weitz

Paul Weitz Obsada: Jason Biggs, Chris Klein, Jennifer Coolidge, Shannon Elizabeth

Jason Biggs, Chris Klein, Jennifer Coolidge, Shannon Elizabeth Ocena IMDb: 7/10

Prawie przełom wieków - moment, kiedy tego typu filmy jeszcze nie budziły aż takiego niesmaku. W przypadku "American Pie" budzi go szczególnie jedna ze scen, kiedy jeden z bohaterów bez wiedzy dziewczyny, postanawia uwiecznić moment, w którym ta sprawia sobie przyjemność. I ta scena, i sam film, to dowód na to, że ówczesne kino miało do odrobienia sporą lekcję.

Norbit

Tytuł filmu: Norbit

Norbit Rok produkcji: 2007

2007 Czas trwania: 102 minuty

102 minuty Reżyseria: Brian Robbins

Brian Robbins Obsada: Eddie Murphy, Thandiwe Newton, Terry Crews, Cuba Gooding Jr.

Eddie Murphy, Thandiwe Newton, Terry Crews, Cuba Gooding Jr. Ocena IMDb: 4.2/10

Czaicie, że ten film nominowano do Oscara za charakteryzację? Dobrze, że tylko za to. Poziom humoru jest tutaj wyjątkowo niski i przyprawiający o ciarki, już nawet pomijając karykaturalność nadwagi głównej bohaterki i jej uśmieszniane, przerażające okrucieństwo. Eddie Murphy (wcielający się w Norbita i Rasputię naraz), po co Ci to było?

Zemsta frajerów

Tytuł filmu: Zemsta frajerów

Zemsta frajerów Rok produkcji: 1984

1984 Czas trwania: 90 minut

90 minut Reżyseria: Jeff Kanew

Jeff Kanew Obsada: Robert Carradine, Anthony Edwards, Julia Montgomery

Robert Carradine, Anthony Edwards, Julia Montgomery Ocena IMDb: 6.6/10

Film osadzony w dość klasycznej konwencji - oto uciskane przez popularnych dzieciaków szkolne nerdy planują zemstę. Na papierze nie sposób tego nie popierać. Problem się robi, gdy w ramach zemsty dochodzi m.in. do instalacji kamer w damskich toaletach czy podszycia się pod kogoś innego w celach seksualnych. Wszystko ma swoje granice, ale ten film niestety je przekracza i się z tego nieironicznie śmieje.

Straszny film

Tytuł filmu: Straszny film

Straszny film Rok produkcji: 2000

2000 Czas trwania: 90 minut

90 minut Reżyseria: Keenen Ivory Wayans

Keenen Ivory Wayans Obsada: Anna Faris, Jon Abrahams, Shawn Wayans, Regina Hall, Marlon Wayans

Anna Faris, Jon Abrahams, Shawn Wayans, Regina Hall, Marlon Wayans Ocena IMDb: 6.3/10

Z całego zestawienia ten film chyba najmniej pasuje do stawki. Choć niejednokrotnie prezentuje ciężki do przeszczepienia humor, to jeśli chodzi o formę, stanowi on parodię znanych tytułów gatunku - a to samo w sobie bawić potrafi. Jestem szczerze ciekaw, czy powstałaby kolejna część i jak odnalazłaby się w dzisiejszych realiach.

Ace Ventura: Psi detektyw

Tytuł filmu: Ace Ventura: Psi detektyw

Ace Ventura: Psi detektyw Rok produkcji: 1994

1994 Czas trwania: 86 minut

86 minut Reżyseria: Tom Shadyac

Tom Shadyac Obsada: Jim Carrey, Courteney Cox, Sean Young, Tone Loc

Jim Carrey, Courteney Cox, Sean Young, Tone Loc Ocena IMDb: 6.9/10

Film z epoki pt. "Jim Carrey grający karykaturalnie zachowujących się śmieszków w niezbyt dobrej jakości komediach". W "Psim detektywie" największy problem tkwi oczywiście w rozwiązaniu zagadki, które z dzisiejszej perspektywy stanowi mocną stygmatyzację osoby transpłciowej. To wpisuje się w ówczesny trend, gdzie należenie do społeczności LGBT było postrzegane jako coś, z czego w filmie należy żartować.

REKLAMA

Więcej filmowych TOP-ek sprawdzicie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 03.08.2025 08:58

Ładowanie...