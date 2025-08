Netflix ma w rękach taki hit, że sam się go boi

Ładowanie...

Zazwyczaj Netflix wypuszcza tyle premier, że użytkownicy nie wiedzą, którą oglądać najpierw. Musieliby brać wolne, żeby zapoznać się ze wszystkimi intrygująco zapowiadającymi się tytułami. Od tej reguły są jednak wyjątki. Zazwyczaj wiążą się z debiutami nowych odsłon najpopularniejszych tytułów platformy. Mogliśmy się o tym przekonać całkiem niedawno, przy okazji 3. sezonu "Squid Game" - najchętniej oglądanego serialu nieanglojęzycznego serwisu wszech czasów. Nieco dwa miesiące później sytuacja się powtarza. A powód ku temu jest równie dobry, co w czerwcu.



Choć zbyt wielu nowości w najbliższych dniach Netflix nie wypuszcza, to i tak będzie mocny tydzień na platformie. Tym razem serwis nie stawia bowiem na ilość, tylko jakość. Dostaniemy trzy nowości oryginalne na krzyż. Ale! Wśród nich będzie 2. sezon "Wednesday". Tak jest! Otwierajcie szampana, bo księżniczka ciemności i królowa parkietu wraca, aby ponownie skraść serca użytkowników usługi.

Netflix - co obejrzeć?

"Wednesday" zawitała na Netfliksie jeszcze w listopadzie 2022 roku. Z miejsca stało się hitem. I to viralowym, bo użytkownicy platformy dzielili się w mediach społecznościowych nagraniem tańca głównej bohaterki. Sami też próbowali go naśladować. Popularność serialu sama się napędzała, aż w końcu stał się on jednym z największych hitów w historii streamingowego giganta. Na ten moment to najchętniej oglądany serial anglojęzyczny serwisu wszech czasów - większą liczbę wyświetleń ma jedynie "Squid Game".

Co prawda "Wednesday" stała się natychmiastowym przebojem, ale na jej kontynuacje musieliśmy czekać niemal trzy lata. Teraz powraca, aby ponownie przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie natrafi na nowe problemy i sporo nowych wrogów, którym stawi czoła ze swoim ostrym jak brzytwa dowcipem i beznamiętnym urokiem. Oczywiście, nie zabraknie też dziwacznych członków rodziny Addamsów, dawnych przyjaciół i znanych już przeciwników. Szykujcie się więc na sporą dawkę mrocznego i szalonego chaosu.

Fani na całym świecie już zacierają ręce na powrót "Wednesday". Mają tylko jedno zastrzeżenie. W komentarzach pod udostępnionym jakiś czas temu zwiastunem 2. sezonu narzekali bowiem na strategię dystrybucyjną Netfliksa. Nadchodzącą odsłonę swojego hitu platforma postanowiła podzielić na dwie części. Pierwsze cztery odcinki otrzymamy w najbliższą środę, 6 sierpnia, a resztę dostaniemy dopiero 3 września.

Żal do Netfliksa o podzielenie 2. sezonu na części jest jak najbardziej zrozumiały. W końcu po niemal trzech latach przerwy użytkownicy platformy są tak spragnieni nowych przygód uwielbianej bohaterki, że zapewne chcieliby spędzić z nią całą noc - oglądając na raz wszystkie odcinki nadchodzącej odsłony serialu. Niestety, streamingowy gigant postanowił inaczej. Wciąż jednak możemy być pewni, że kontynuacja spin-offu "Rodziny Addamsów" będzie hitem. Czy na miarę swojego poprzednika? O tym dopiero się przekonamy.



Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

WWE: Unreal 29/07/2025

Dusty Slay: Wet Heat 29/07/2025

Totalna katastrofa: Szturm na Strefę 51 29/07/2025

Doktor Dolittle 29/07/2025

Krucjata: Sezon 2 30/07/2025

Zatajone grzechy 30/07/2025

Rozmowy z mordercą: Taśmy Syna Sama 30/07/2025

Szklane serce 31/07/2025

Wybór matki 31/07/2025

Leanne 31/07/2025

Sandman: Sezon 2: Odcinek specjalny 31/07/2025

Uczciwe życie 31/07/2025

Doskonale dopasowani: Sezon 3 01/08/2025

Miłość w Oksfordzie 01/08/2025

Trener 01/08/2025

Moja dziewczyna 2 01/08/2025

Turysta 01/08/2025

Przekładaniec 01/08/2025

Rodzina Addamsów 01/08/2025

Rodzina Addamsów 2 01/08/2025

W świecie paragrafów 02/08/2025

Kocha, lubi, szanuje 03/08/2025

Megamocny 03/08/2025

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Stowarzyszenie Umarłych Poetów 04/08/2025

Studencka gra: Amerykański futbol uniwersytecki 05/08/2025

Wednesday: Sezon 2 – Część 1 06/08/2025

Bob Marley: One Love 06/08/2025

Krew z Krwi: Sezon 3 06/08/2025

Tygrysy murawy 07/08/2025

Skradzione diamenty: Skok stulecia 08/08/2025

Wyrolowani 09/08/2025

Champions 10/08/2025

Młodzi Tytani: Akcja! Film 10/08/2025

Rafał Christ 03.08.2025 07:59

