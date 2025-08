Najpopularniejszy film sci-fi w Prime Video został zmiażdżony przez krytyków

"Wojna światów" H.G. Wellsa to jedna z najsłynniejszych powieści science fiction w historii, która doczekała się wielu adaptacji. Pierwszą i też najbardziej znaną wersją było wyemitowane na żywo w październiku 1938 r. słuchowisko. Miało ono charakter realistycznego reportażu radiowego, podczas którego można było usłyszeć o inwazji Marsjan na Ziemię. Dlaczego akurat ta adaptacja stała się tak popularna? Przez to, że brzmiała ona tak realistycznie, niektórzy słuchacze uwierzyli, że obce istoty z kosmosu naprawdę atakują glob. Wywołało to wśród ludzi ogromną panikę, a sam incydent przeszedł to historii jako dowód na siłę radia.