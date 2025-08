Z biletem na Kendricka za 457 zł siedzę w kącie. Inni mają lepiej i taniej

Wielu fanów czekało na ten dzień już od połowy lutego - właśnie wtedy, niedługo po głośnym występie Lamara na podczas Super Bowl LIX w ramach Halftime Show, firma Live Nation ogłosiła, że duet wyrusza w trasę koncertową. Fani, w tym również ja, rzucili się na bilety i była to prawdziwa walka. Po polowaniu na miejsca na trybunach, udało mi się wyklikać bilety za 457 zł na najwyższej trybunie, a pamiętam, że wtedy graniczyło to z cudem - nie dość, że trzeba było odstać swoje w kolejce, to pojawiły się trudności z dodaniem biletów do koszyka. Dlatego też tym bardziej jestem wściekła na to, co wydarzyło się na kilka dni przed występem Lamara i SZA.