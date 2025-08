Obejrzałem najnowszą komedię akcji od Prime Video. To moje świadectwo

Co prawda opowieść ładnie się stopniowo komplikuje, kiedy twórcy mnożą zwroty akcji i wpędzają bohaterów w kolejne tarapaty, ale po drodze coś się gubi. Tempo i rytm padają co chwilę, przez co "The Pickup" ma poważne problemy z utrzymaniem uwagi widza. Tym bardziej że składa się co najwyżej z powidoków gatunkowych, które bezmyślnie powtarza, nie potrafiąc wycisnąć z nich niczego nowego. To film powtarzalny z kilkoma śmiesznymi żartami na krzyż. Nie jest to totalna katastrofa, ale ogląda się to jak piąty sezon niegdyś ulubionego serialu - niby spoko, ale chciałbyś, żeby już się skończyło.



