Wednesday – kiedy kolejne odcinki? Podzielony 2. sezon

„Wednesday” to jeden z największych serialowych hitów serwisu Netflix. Produkcja w zaledwie kilka tygodni okazała się być prawdziwym fenomenem. Łączy bowiem ze sobą to, co widzowie lubią najbardziej: horror, kryminał, intensywne i łatwe do zdekodowania wątki fantasy. To także powrót znanej i lubianej marki, bo przecież „Rodzina Addamsów” doczekała się już tak wielu przedstawień w filmach, serialach i książkach, że każdy widz od pierwszy minut rozumie, o co tu chodzi.