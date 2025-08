Miłość w Oksfordzie to film Netfliksa, który widzieliście milion razy, ale pod innymi tytułami

I z jednej strony można by było machnąć na to ręką, bo w końcu tacy bohaterowie to przecież żadna nowość, ale, biorąc pod uwagę, co wydarza się później, takie rozwiązanie pozbawia widzów emocji. Wspomnę tylko - bezspoilerowo - że te przewidywalne działania sprawiają, że nie ma takiej siły, by współczuć Annie i Jamie'emu. Od tej pory właściwie wszystko jest już jasne i właściwie można sobie tylko przewinąć film do ostatniej sceny, aby upewnić się, że finał jest taki, jak się zakładało.