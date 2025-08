10 najgorszych filmów dla nastolatków. Tak, to adaptacje książek z Wattpada

Ładowanie...

Powieści z Wattpada są czytane coraz chętniej nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Wraz ze wzrostem ich popularności twórcy mogą zrobić tylko jedno: zekranizować je. Tym samym serwisy streamingowe od jakiegoś czasu zalewa cała masa ciężkostrawnych produkcji dla nastolatków, w których bohaterowie różnią się tylko imionami, a fabuła - jedynie miejscem akcji. To po prostu ta sama historia opakowana w podobne papierki. Oto najgorsze filmy.

Adaptacje książek z Wattpada: 10 najgorszych filmy dla nastolatków

It Ends With Us

"It Ends With Us" to adaptacja powieści Colleen Hoover o tym samym tytule. Film skupia się na Lily Bloom, która wyprowadza się z rodzinnego miasta, by zacząć nowy rozdział w wymarzonym Bostonie. Zamierza otworzyć tam swoją kwiaciarnię. Na miejscu niespodziewanie poznaje neurochirurga, Ryle'a Kincaida, z którym prowadzi intrygującą rozmowę, a wkrótce po tym ich drogi się rozchodzą. Jakiś czas później para spotyka się jednak ponownie, a ich relacja zaczyna się coraz bardziej rozwijać. Niedługo potem w życiu Lily nieoczekiwanie pojawia się jej licealna miłość, Atlas Corrigan. Od tej pory Ryle staje się coraz bardziej podejrzliwy w stosunku Lily, co sprawia, że ich związek staje pod znakiem zapytania.

Produkcja odbiła się szerokim echem w branży filmowej w związku z zakulisowym konfliktem między Blake Lively, odtwórczynią roli Lily Bloom, i Justinem Baldonim, reżyserem produkcji i jednocześnie aktorem, który wcielał się w kochanka głównej bohaterki. O szczegółach na temat afery pisaliśmy szerzej tutaj.

Na samą myśl o Tobie

W zeszłym roku w Prime Video zadebiutowała adaptacja fanfika o Harrym Stylesie (Robinne Lee, autorka opowieści, nigdy nie przyznała, że to główny bohater to inkarnacja wokalisty, choć fani dopatrzyli się szczegółów). To też produkcja, którą warto obejrzeć, jeśli już bardzo chce się spędzić wieczór z adaptacją powieści z Wattpada.

Film w reżyserii Michaela Showaltera skupia się na Solene Marchans, 40-letniej samotnej matce, która prowadzi w Los Angeles galerię sztuki. Pewnego dnia kobieta w ostatniej chwili musi zmienić swoje plany, by zawieźć swoją nastoletnią córkę i jej znajomych na festiwal Coachella. Solene poznaje tam przypadkiem Hayesa Campbella, 24-letniego członka boysbandu August Moon, z którym wdaje się w romans. Wkrótce okazuje się, że relacja z dużo młodszym gwiazdorem ma swoje lepsze, jak i te gorsze strony.

The Kissing Booth

"The Kissing Booth" to najstarszy film w tym zestawieniu wattpadowych potworków. Akcja produkcji rozgrywa się w Los Angeles, a jej główną bohaterką jest Elle. Kiedy dziewczyna zakochuje się w Noah, starszym bracie swojego najlepszego przyjaciela, sytuacja zaczyna się komplikować. Oliwy do ognia dolewa pierwszy pocałunek nastolatków w tytułowej budce do całowania - Elle obawia się nie tylko tego, jaki kształt przybierze relacja z Noah, ale również jak na to wszystko zareaguje jej przyjaciel.

Film powstał w oparciu o książkę autorstwa Beth Reekles, która zdobyła popularność dzięki publikowanym fragmentom na platformie Wattpad. W serwisie Rotten Tomatoes otrzymał on od krytyków zaledwie 17 proc.

Moja wina

"Moja wina" to crème de la crème wśród najgorszych adaptacji historii z Wattpada, choć w tym wypadku jeszcze nie jest aż tak źle. Hiszpańskojęzyczny film to adaptacja bestsellerowej powieści dla młodzieży autorstwa Mercedes Ron, która wywodzi się, rzecz jasna, z Wattpada. Produkcja w reżyserii Domingo Gonzaleza skupia się na Noah, która po przeprowadzce do willi nowego męża swojej matki zakochuje się w swoim przyrodnim bracie, Nicku.

Wzajemny pociąg tej dwójki doprowadził nie tylko do tego, że życie rodziny zostało wywrócone do góry nogami - w tej historii zakochali się również widzowie, co najpewniej doprowadziło do ekranizacji nie tylko kolejnych dwóch części, ale również anglojęzycznej wersji. Ale o tym zaraz. Warto wspomnieć, że w serwisie Rotten Tomatoes otrzymała ona 0 proc. od krytyków. A to mówi samo za siebie.

Przez moje okno

"Przez moje okno" to właściwie nie tylko ten jeden film, a cała trylogia. Jej bohaterką jest Raquel, sąsiadka zabójczo przystojnego Aresa, do którego zaczyna żywić uczucia (mimo że z sąsiadem nie zamieniła nigdy ani słowa). Raquel obserwuje go z oddali, marząc skrycie o tym, aby chłopak ją pokochał.

Również w przypadku tej produkcji krytycy nie mieli dla niej litości - w serwisie Rotten Tomatoes widnieje przy niej okrągłe zero procent. Pytanie brzmi: czego innego można było spodziewać się po tak nijakim opisie? Można by też zapytać, dlaczego ten gniot dostał aż trzy części? Jedno jest pewne - na tę produkcję nie warto marnować swojego czasu.

After

Twórcy pochylili się nad "After" nieco dłużej - seria doczekała się aż pięciu filmów. Główną bohaterką jest Tessa Young, pilna uczennica z uporządkowanym życiem, która ma jasne cele i wielkie ambicje. Kiedy jednak spotyka buntowniczego Hardina Scotta, zaczyna doświadczać tego, czego chciała uniknąć przez całe swoje życie.

Seria produkcji, podobnie jak w przypadku poprzedników, nie cieszy się pozytywnymi opiniami - krytycy Rotten Tomatoes ocenili ją na zaledwie 18 proc.

Moja wina: Londyn

Po sukcesie hiszpańskojęzycznych filmów z serii "Moja wina", twórcy postanowili kuć żelazo póki gorące i już w kolejnym roku na platformie Prime Video zadebiutowała anglojęzyczna wersja "Culpy míi", czyli "Moja wina: Londyn". Fabuła filmu "Moja wina: Londyn" od oryginału różni się zasadniczo tylko miejscem akcji - tym razem z Hiszpanii przenosimy się do Wielkiej Brytanii, a konkretnie do Londynu. To właśnie tam niechętnie udaje się osiemnastoletnia Amerykanka Noah, ponieważ nowym partnerem jej matki jest zamożny brytyjski biznesmen. Na miejscu poznaje swojego przyrodniego brata Nicka, a między obojgiem zaczyna rodzić się uczucie.

Krytycy i widzowie spojrzeli na film nieco bardziej przychylnym okiem, bo też rzeczywiście została ona nieco lepiej zrealizowana niż jej hiszpańskojęzyczny pierwowzór. Nie zmienia to faktu, że ta płaska historia w obu przypadkach jest bliźniaczo podobna, czyli bardzo zła.

Twoja wina

Ciepłe przyjęcie produkcji "Culpa mía" zaowocowało ekranizacją drugiej części powieści, czyli, tu bez niespodzianek, filmem "Twoja wina". Choć romans dla młodzieży, który jest kontynuacją historii Noah i Nicka, nie podbił serc krytyków, to widzowie ponownie rzucili się na niego bez opamiętania.

W sequelu "Mojej winy" namiętny romans Noah i Nicka spotyka się ze sprzeciwem ich rodziców. Miłość nastolatków zostaje wystawiona na próbę, kiedy w pracy Nicka i na studiach Noah pojawiają się nie tylko nowe znajomości, ale również pokusy. Kiedy zewnętrzne siły będą próbowały zniszczyć ich relację, Noah i Nick będą musieli walczyć mocniej niż kiedykolwiek, aby uratować swój związek.

Dziewczyna Bad Boya

W Prime Video niedawno zadebiutował wątpliwej jakości film "Dziewczyna Bad Boya", w którym nawet nie ma tytułowego bad boya. Główną bohaterką produkcji jest Dallas Bryan, utalentowana tancerka, która na ostatni rok liceum przeniosła się wraz z bratem Nathanem do nowej szkoły. Podczas gdy Dallas dołącza do drużyny cheerleaderek, Nathan zostaje nowym trenerem szkolnej drużyny futbolowej. Należy do niej Drayton Lahey, utalentowany sportowiec i syn dyrektora szkoły. Kiedy Dallas wpada Draytonowi w oko, początkowo nie jest ona zainteresowana szkolnym "buntownikiem". Z biegiem czasu dziewczyna zaczyna patrzeć na chłopaka coraz bardziej przychylnym okiem, ignorując fakt, że na ich drodze będzie czekać jeszcze sporo przeszkód.

Zły wpływ

Jedną z najgorszych adaptacji z Wattpada jest bez wątpienia zły wpływ. Historia rozpoczyna się w momencie, gdy Eros zostaje wyciągnięty z więzienia przez Bruce'a, ojca Reese. Mężczyzna postanawia zatrudnić Erosa jako ochroniarza jego córki, którą od jakiegoś czasu nęka tajemniczy stalker. W związku z tym, że od tego momentu Eros nie odstępuje swojej podopiecznej na krok, Reese z biegiem czasu zaczyna się nim coraz bardziej interesować. Dziewczyna wychodzi ze swojej złotej klatki i prędko zaczyna wsiąkać w świat, którego do tej pory nie znała. Sytuację dodatkowo podsyca fakt, że relacja dwojga jest surowo zakazana przez ojca Reese, co, jak można się domyśleć, zostaje przez dziewczynę zignorowane.

Hiszpański film odznacza się kulawą i przewidywalną fabułą, a twórcy chwytają się prostych rozwiązań, które logiką zwykle nie grzeszą. "Zły wpływ" to zatem kolejna mierna produkcja, którą karmi się młodych widzów.

Anna Bortniak 03.08.2025 14:03

