Marvel ujawnił, kto dołączy do nowego Spider-Mana. Wielki powrót aktora

Ruszyły zdjęcia do filmu "Spider-Man: Brand New Day". Ogłosił to sam Tom Holland - aktor udostępnił krótki filmik, na którym wchodzi do hali produkcyjnej w stroju Spider-Mana i pyta: "Jesteście gotowi?". Okazuje się, że nie tylko Holland wrócił na plan superbohaterskiego filmu - Marvel ujawnił, że do Hollanda dołączą aż dwie gwiazdy, które wcielą się w swoje kultowe role.

Mark Ruffalo zagra Hulka w filmie Spider-Man: Brand New Day

Mark Ruffalo pojawi się w filmie "Spider-Man: Brand New Day", gdzie wcieli się w swoją kultową rolę Bruce'a Bannera, czyli Hulka. Mimo że plotki na ten temat pojawiały się już od dawna, to potwierdziły się one dopiero w momencie, gdy scenariusz był już gotowy. Aktor po raz pierwszy portretował superbohatera w filmie "Avengers" z 2012 roku, a po raz ostatni w roli zielonego olbrzyma można go było zobaczyć w serialu "Mecenas She-Hulk".

Do roli Skorpiona powróci również Michael Mando, który zadebiutował jako złoczyńca w filmie "Spider-Man: Homecoming" w 2017 roku. Oprócz niego może pojawić się również Jon Bernthal, filmowy Punisher, jednak nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone. Gdyby Punisher pojawił się w nadchodzącym "Spider-Manie 4", byłby to jego pierwszy filmowy występ od niemal 20 lat (w międzyczasie pojawiały się bowiem seriale z jego udziałem) - mściciela po raz ostatni można było zobaczyć w 2008 roku w produkcji "Punisher: Strefa wojny", gdzie wcielał się w niego nieżyjący już Ray Stevenson.

Szczegóły na temat fabuły są trzymane w ścisłej tajemnicy. Wiadomo jednak, że za kamerą "Spider-Mana 4" stanie Destin Daniel Cretton, a za scenariusz odpowiedzialni są Chris McKenna i Erik Sommers.

Premiera filmu "Spider-Man: Brand New Day" zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.

Anna Bortniak 02.08.2025 17:11

