Ogród rozpaczy ziemskich - recenzja. Rzuć wszystko, bo to książka o tobie

Podczas lektury powieści Beatriz Serrano od razu nasunęła mi się myśl, że jej styl jest bardzo podobny do stylu Mony Awad (autorki "Króliczka"), z tą różnicą, że historie Awad są mocno surrealistyczne, a Serrano w niezwykle trafnych słowach opisuje zwyczajną rzeczywistość zwyczajnych ludzi. Hiszpańska autorka niemal niezauważalnie przeskakuje z wątku do wątku, jakby naśladowała to, w jaki sposób myśli człowiek - kiedy bohaterka mówi o jednej rzeczy, natychmiast rozwija się wątek z nią związany, po czym płynnie przechodzi do kolejnego. Przelewa jej myśli na papier w sposób uporządkowany i właśnie dlatego tę powieść można czytać właściwie bez przerwy.