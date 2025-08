Wielki powrót Cichego miejsca (i nie tylko jego). Ujawniono datę premiery

Ładowanie...

W uniwersum "Cichego miejsca" do tej pory znalazły się trzy produkcje: "Ciche miejsce", "Ciche miejsce 2" oraz spin-off, czyli "Ciche miejsce: Dzień pierwszy". Za kamerą dwóch pierwszych tytułów stanął John Krasinski, który wcielił się również w jednego z głównych bohaterów, a prequel uwielbianego horroru nakręcił Michael Sarnoski. Ten ostatni nie spotkał się z entuzjazmem fanów serii i zyskał mieszane recenzje. Wygląda jednak na to, że "Ciche miejsce" ma szansę na nowo zachwycić widzów - po pięciu latach Krasinski wraca bowiem do gry.

Ciche miejsce 3: kiedy premiera? Horror wyreżyseruje John Krasinski

John Krasinski ponownie stanie za kamerą "Cichego miejsca". Będzie on odpowiedzialny nie tylko za reżyserię "trójki", ale również za scenariusz i produkcję. Krasinski ogłosił to na Instagramie, gdzie opublikował minimalistyczne zdjęcie z rzymską liczbą III w kolorze czerwonym na czarnym tle. Pod spodem znalazła się również data premiery: 9 lipca 2027.

Na ten moment nie wiadomo, czy wraz z reżyserem do produkcji powróci również obsada w składzie: Emily Blunt (Evelyn Abbott), Noah Jupe (Marcus Abbott) i Millicent Simmonds (Regan Abbott). Szczegóły na temat fabuły również są owiane tajemnicą.

Horrory z serii "Ciche miejsce" opowiadają o rodzinie Abbottów, która stara się przetrwać w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez krwiożercze monstra, które są bardzo wyczulone nawet na najmniejsze dźwięki. Każdy hałas, może sprowokować potwory do śmiertelnego ataku. W związku z tym główni bohaterowie - Evelyn, Lee i ich dzieci - muszą żyć w absolutnej ciszy, porozumiewając się bezgłośnie, m.in. za pomocą języka migowego, aby uniknąć śmierci.

"Ciche miejsce" i "Ciche miejsce 2" odniosły ogromny sukces kasowy. Pierwsza część zarobiła około 341 mln dol. przy budżecie wynoszącym 17 mln dol., natomiast druga odsłona zanotowała zysk ponad 297 mln dol. Spin-off z 2024 r. zaliczył natomiast najlepsze otwarcie w historii całej serii i zarobił 262 mln dol. Wszystkie części są dostępne w ramach abonamentu w serwisie SkyShowtime.

Anna Bortniak 03.08.2025 16:15

