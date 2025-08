Lady Gaga zagra w 2. sezonie Wednesday. A to nie wszystko

Spora część obsady z poprzedniego sezonu powróci do swoich ról. Jedną z nowych postaci będzie nauczycielka akademii Nevermore, Rosaline Rotwood. To właśnie w tę postać wcieli się Lady Gaga. Jak poinformowało Variety, udział artystki nie ograniczy się wyłącznie do aktorstwa. Lady Gaga ma bowiem wydać utwór, który pojawi się w 2. sezonie "Wednesday" - będzie on nosił tytuł "Dead Dance". Piosenka (wraz z teledyskiem) ma zostać wydana w przyszłym miesiącu, co pozwala przypuszczać, że Rosaline Rotwood pojawi się w serialu bliżej drugiej części najnowszego sezonu.