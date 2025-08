Znamy cały skład jury 16. edycji The Voice of Poland

Ładowanie...

"The Voice of Poland" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Jego zadaniem jest wyłonienie najbardziej utalentowanych wokalistów w kraju. Zwycięzca, oprócz statuetki, otrzymuje nagrodę pieniężną i propozycję kontraktu fonograficznego z wytwórnią Universal Music Polska. "Voice" wygrało wielu znanych dziś artystów - m.in. Natalia Sikora, Mateusz Ziółko, Marta Gałuszewska, Alicja Szemplińska, Krystian Ochman, czy Dominik Dudek. Ostatnią zwyciężczynią programu jest Anna Iwanek.

The Voice of Poland - skład jury 16. edycji

Na przestrzeni lat w fotelach trenerskich zasiadało bardzo wielu uznanych polskich artystów: Andrzej Piaseczny, Marek Piekarczyk, Piotr Cugowski, Justyna Steczkowska, Natalia Kukulska, Urszula Dudziak, Edyta Górniak. Ostatnio media zdominowała informacja, że z programu odeszła Małgorzata Uściłowska, znana powszechnie jako Lanberry - zobaczymy ją na parkiecie tegorocznego "Tańca z gwiazdami". Podstawowe pytanie brzmi więc: kogo zobaczymy jesienią w roli jurorów "The Voice of Poland"?

Jak podano niedawno, do programu po przerwie wraca Margaret, pełniąca już tę funkcję w 10. edycji. Wówczas jej podopieczny, Tadeusz Seibert, zajął 3. miejsce. W dzisiejszym "Pytaniu na śniadanie" odsłonięto wszystkie karty. Poza wspomnianą artystką skład pozostaje niezmienny: skład jury wciąż będą stanowić Michał Szpak, Tomson i Baron oraz Kuba Badach. Ten ostatni artysta w ubiegłym roku zadebiutował jako trener i ciężko było o lepsze pierwsze wrażenie - zyskał opinię merytorycznego mentora, a jego podopieczna zwyciężyła w programie. Dla Tomsona i Barona to również może być ciekawy czas - do niedawna duet ten zasiadał w jury "The Voice Kids", jednak po latach podziękowano im za współpracę.

16. edycja "The Voice of Poland" będzie od 6 września 2025 roku transmitowana w TVP2.

główne zdjęcie: Universal Music Polska

Adam Kudyba 04.08.2025 10:41

