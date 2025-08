Amerykańskie służby używają sceny z filmu Netfliksa do walki z wilkami

Co ciekawe, ta praktyka ma naprawdę działać: przed użyciem "dźwiękowych dronów" w kotlinie Klamath wilki zabiły 11 krów w ciągu niemal trzech tygodni. Gdy zaczęto stosować nową metodę odstraszania, w ciągu 85 dni tylko dwie krowy padły wskutek wilczych działań. Wygląda więc na to, że funkcje kina rozszerzają się znacznie poza granice czysto artystyczne: w dość oryginalny sposób przyczyniają się do bezpieczeństwa zwierząt żyjących na terenach gospodarstw.