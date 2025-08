Kaufland chce wygryźć Tindera. Organizuje akcję randkową

Ładowanie...

Kaufland postanowił wyjść naprzeciw singlom pragnącym przeżyć szaloną, wakacyjną miłość, która wcale nie musi się kończyć wraz z ostatnim dniem sierpnia. Kilka dni temu sieć sklepów rozpoczęła akcję, w ramach której poszukujące drugiej połówki osoby będą mogły odnaleźć ją podczas zakupów. Wystarczy przyjechać do Kauflandu i włożyć do swojego koszyka... arbuza.

ArBuziaki to nowa akcja Kauflandu dla singli. Do kiedy trwa?

W ramach akcji "ArBuziaki" w Kauflandach zainteresowanym osobom rozdawane są specjalne naklejki. Po otrzymaniu naklejki single mogą nakleić ją na swoją połowę arbuza, by w ten sposób zasygnalizować, że są chętne na poznanie nowej osoby i rozmowę. Oznaczony owoc musi znajdować się w widocznym miejscu w wózku lub koszyku. Jeżeli podczas zakupów spotka kogoś, kto również posiada na arbuzie naklejkę, będzie mógł do takiej osoby podejść i zagadać.

Liczymy, że akcja "ArBuziaki" wywoła uśmiech, a dla niektórych okaże się początkiem pięknej historii. W czasach kiedy ludzie szukają się za pomocą aplikacji randkowych i rozmawiają ze sobą online, staramy się przełamać te schematy i odpowiadać na trend spotykania się w realu. Od lat wiemy już, jak ważną społeczną rolę może pełnić market osiedlowy, a codzienne zakupy mogą być pretekstem do spotkania i rozmowy z drugą osobą - komentuje dla serwisu Wirtualne Media Magdalena Misiarz, dyrektor działu komunikacji marketingowej w Kaufland Polska.

ArBuziaki to nie pierwsza taka akcja, która pozwala na odnalezienie drugiej połówki w sklepach - wcześniej podobne wydarzenie zorganizowano w hiszpańskich sklepach Mercadona. Tam single mieli jednak bardziej złożone zadanie do wykonania - aby zasygnalizować, że chcą kogoś poznać, musieli włożyć do koszyka ananasa do góry nogami i udać się do odpowiedniej sekcji. Młodsi klienci do 25 roku życia spotykali się na dziale z mrożonkami, osoby w wieku 25-40 lat mogły odnaleźć drugą połówkę w sekcji z rybami, a starsi - w części z winami.

Hiszpańska akcja zainspirowała marketingowców Kauflanda, którzy postanowili dopasować ten pomysł do polskich realiów i sprawić, by wydarzenie było dla klientów prostsze i niewymuszone. Akcja trwa, jeszcze 2 dni - do 06 sierpnia.

Anna Bortniak 04.08.2025 11:39

