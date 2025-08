Netflix za darmo. Czy jest okres próbny?

Ładowanie...

Netflix to najpopularniejszy serwis VOD, z którym trudno rywalizować - platforma dysponuje ogromną biblioteką rozmaitych produkcji, która co chwila się powiększa. Niektórzy widzowie, zanim zdecydują się uiścić miesięczną opłatę, chcieliby jednak zapoznać się z tym, co oferuje platforma. Czy obecnie jest to możliwe za pośrednictwem okresu próbnego? Sprawdzamy.

Netflix - okres próbny. Czy można skorzystać?

Netflix - czy jest okres próbny?

Na początku swojej działalności Netflix oferował możliwość skorzystania z okresu próbnego, jednak po wielu latach zrezygnował z tej opcji. W Polsce wydarzyło się to po nieco ponad czterech latach od debiutu platformy w naszym kraju. Taka decyzja najpewniej wynikała z tego, że część użytkowników próbowała oszukać system, korzystając z możliwości oglądania produkcji za darmo przez 30 dni dzięki generowaniu kolejnych fałszywych kont.

Netflix - ile kosztuje?

W związku z tym, że Netflix nie oferuje okresu próbnego, za dostęp do serwisu należy zapłacić. Streamingowy gigant oferuje trzy opcje:

PLAN PODSTAWOWY: 33 zł/mies., umożliwia oglądanie na jednym ekranie w jakości HD;

33 zł/mies., umożliwia oglądanie na jednym ekranie w jakości HD; PLAN STANDARD: 49 zł/mies., umożliwia oglądanie na czterech ekranach w jakości Full HD;

49 zł/mies., umożliwia oglądanie na czterech ekranach w jakości Full HD; PLAN PREMIUM: 67 zł/mies., umożliwia oglądanie na czterech ekranach w jakości Ultra HD.

Do planu Premium można dopisać dodatkowego użytkownika, za którego do podstawowej ceny subskrypcji należy dopłacić 13 zł.

Netflix - czy da się taniej?

Mimo że Netflix nie oferuje już swoim użytkownikom okresu próbnego, to za dostęp do serwisu wciąż można zapłacić nieco mniej. W jaki sposób? Wystarczy zdecydować się na zakup w pakiecie z innym serwisem streamingowym lub w ramach oferty operatora.

Obecnie Netflix można zakupić w pakiecie z CANAL+ (50 zł/mies., 59 zł/mies. lub 75 zł/mies. w zależności od oferty), a także za pośrednictwem Vectry - operator oferuje nawet 6 miesięcy Netfliksa w prezencie przy zakupie internetu i telewizji (link do oferty). Play umożliwia z kolei oglądanie produkcji Netfliksa przez 2 miesiące za darmo (link do oferty).

Netflix - co obejrzeć w serwisie?

Najpopularniejszych produkcji Netfliksa nikomu chyba nie trzeba przedstawiać - do klasyków, które warto znać, zaliczają się takie tytuły jak "House of Cards", "Breaking Bad", "Dom z papieru", "Orange Is the New Black", "Peaky Blinders" czy "Czarne lustro".

Popularnością cieszą się również nieco świeższe produkcje, m.in. "Wednesday", "Squid Game" czy "Ginny & Georgia", ale nie można zapomnieć również o segmencie z polskimi tytułami. Do rodzimych filmów i seriali, które zasiliły bibliotekę Netfliksa, należą m.in. "1670", "Aniela", "Matki pingwinów", "Wzgórze psów", "Wielka woda" czy "Zachowaj spokój".

03.08.2025

