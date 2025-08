Thrillery w Prime Video: najlepsze filmy i seriale dla widzów o mocnych nerwach

Ładowanie...

W Prime Video jednymi z najchętniej oglądanych produkcji są trzymające w napięciu thrillery. Serwis dysponuje nie tylko swoimi oryginalnymi filmami i serialami, ale również tytułami na licencji. W związku z tym, że w ostatnim czasie na platformie od Amazona pojawiło się ich całkiem sporo, wybraliśmy najlepsze i te relatywnie nowe produkcje, które zaspokoją apetyt fanów mocnych wrażeń. Oto TOP 10 filmów i seriali w Prime Video.

Prime Video: najlepsze thrillery. TOP 10 filmów i seriali

Odliczanie

Tytuł serialu: Odliczanie (Countdown)

Odliczanie (Countdown) Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Derek Haas

Derek Haas Obsada: Jensen Ackles, Eric Dane, Jessica Camacho, Bogdan Yasinski

Jensen Ackles, Eric Dane, Jessica Camacho, Bogdan Yasinski Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 6.8/10

W serialu "Odliczanie" w główną rolę wcielił się znany z "Supernatural" Jensen Ackles. Aktor gra tu funkcjonariusza LAPD Marka Meachuma, który zostaje zwerbowany do tajnej grupy agentów. Prowadzą oni śledztwo w sprawie podejrzanego morderstwa, do którego doszło w biały dzień. Kiedy jednak na jaw wychodzi bardziej złowieszczy plan, członkowie grupy będą musieli odłożyć na bok swoje sprzeczne osobiste cele i zjednoczyć się, by ocalić życie milionów ludzi.

Oglądaj Odliczanie w Prime Video Odliczanie Prime Video

Ballard

Tytuł serialu: Ballard

Ballard Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Michael Connelly, Michael Alaimo, Kendall Sherwood

Michael Connelly, Michael Alaimo, Kendall Sherwood Obsada: Maggie Q, Titus Welliver, Rebecca Field, John Carroll Lynch

Maggie Q, Titus Welliver, Rebecca Field, John Carroll Lynch Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 7.7/10

Główną bohaterką serialu "Ballard", który spotkał się z zachwytem subskrybentów Prime Video, jest detektywka Renée Ballard. Podczas ścigania seryjnego zabójcy kobieta odkrywa, że policjanci knują spisek, trafiając w sam środek sieci zabójstw i korupcji. Ballard postanawia przezwyciężyć swoje demony i przechytrzyć przestępców oraz skorumpowanych policjantów, by zaprowadzić sprawiedliwość.

Oglądaj Ballard w Prime Video Ballard Prime Video

Lepsza siostra

Tytuł serialu: Lepsza siostra (The Better Sister)

Lepsza siostra (The Better Sister) Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Olivia Milch, Alafair Burke

Olivia Milch, Alafair Burke Obsada: Jessica Biel, Elizabeth Banks, Corey Stoll, Kim Dickens

Jessica Biel, Elizabeth Banks, Corey Stoll, Kim Dickens Ocena IMDb: 7/10

Przykuwająca uwagę, interesująca, warta obejrzenia - tak widzowie oceniają najnowszą produkcję "Lepsza siostra" od Prime Video. Serial skupia się rodzinie, która wiedzie bogate życie wśród nowojorskiej elity - Chloe, jej mężu-adwokacie Adamie oraz ich nastoletnim synu Ethanie. Z drugiej strony siostra Chloe, Nicky, ledwo wiąże koniec z koniec, nie potrafiąc wyrwać się ze szponów nałogu. Pewnego dnia dochodzi do tragedii - Adam zostaje brutalnie zamordowany. Wydarzenie, które wstrząsa całą rodziną, wyciąga na wierzch mroczne sekrety z ich życia.

Oglądaj Lepszą siostrę w Prime Video Lepsza siostra Prime Video

Wilderness

Tytuł serialu: Wilderness

Wilderness Lata emisji: 2023

2023 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Marnie Dickens

Marnie Dickens Obsada: Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Marsha Stephanie Blake, Jake Foy

Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Marsha Stephanie Blake, Jake Foy Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 6.3/10

Thriller "Wilderness" skupia się na Willu i Liv, świeżo upieczonym małżeństwie. Para przeprowadza się do Nowego Jorku ze względu na pracę Willa, jednak nie dane jest im długo cieszyć się swoim szczęściem - w dniu Wigilii Liv odkrywa, że jej mąż miał romans z inną kobietą. Początkowo zrozpaczona i wściekła bohaterka nie może pogodzić się ze zdradą i nie chce mieć z Willem nic do czynienia, jednak wszystko zmienia się, kiedy jej ukochany proponuje jej epicką podróż po Ameryce. Zafundowana przez męża podróż sprawia, że w jej głowie rodzi się pewien pomysł - bo w końcu na krawędzi Wielkiego Kanionu czasem zdarzają się śmiertelne wypadki, prawda?

Oglądaj Wilderness w Prime Video Wilderness Prime Video

Czerwona królowa

Tytuł serialu: Czerwona królowa (Reina Roja)

Czerwona królowa (Reina Roja) Lata emisji: 2024

2024 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Amaya Muruzabal

Amaya Muruzabal Obsada: Hovik Keuchkerian, Eduardo Noriega, Emma Suárez, Victoria Luengo

Hovik Keuchkerian, Eduardo Noriega, Emma Suárez, Victoria Luengo Ocena IMDb: 6.8/10

Bohaterką "Czerwonej królowej" jest Antonia Scott, najinteligentniejsza osoba na świecie, która poznajemy w momencie, gdy ta wyobraża sobie swoje samobójstwo na różne sposoby. Jej plany na odebranie sobie życia przerywa pojawienie się inspektora Jona Gutierreza, który zostaje wyznaczony do współpracy z Antonią w zamian za oczyszczenie się z zarzutów. Pomysłodawcą powołania tego niespotykanego duetu jest Mentor, nadzorca tajnego programu "Czerwona Królowa". Od teraz Antonia i Jon będą musieli wspólnie rozwiązać kryminalne sprawy, jakimi są morderstwo syna wpływowej potentatki czy porwanie córki najbogatszego człowieka w Hiszpanii.

Oglądaj Czerwoną królową w Prime Video Czerwona królowa Prime Video

Wszystkie stare noże

Tytuł filmu: Wszystkie stare noże (All the Old Knives)

Wszystkie stare noże (All the Old Knives) Rok produkcji: 2022

2022 Czas trwania: 1h 41m

1h 41m Reżyseria: Janus Metz

Janus Metz Obsada: Chris Pine, Thandiwe Newton, Laurence Fishburne, Jonathan Pryce

Chris Pine, Thandiwe Newton, Laurence Fishburne, Jonathan Pryce Ocena IMDb: 6.1/10

"Wszystkie stare noże" to thriller szpiegowski w gwiazdorskiej obsadzie, który skupia się na Henrym i Celii, dwojgu agentach CIA, a jednocześnie byłych kochankach. Kiedy kilka lat po nieudanej akcji ratunkowej związanej z porwaniem samolotu Henry przesłuchuje agentów wiedeńskiej placówki, potencjalnych kretów, jedną z osób, z którymi rozmawia, jest Celia. Oboje będą musieli wówczas zatrzeć granice między pracą a pożądaniem.

Oglądaj Wszystkie stare noże w Prime Video Wszystkie stare noże Prime Video

Ewaluacja

Tytuł filmu: Ewaluacja (The Assessment)

Ewaluacja (The Assessment) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 54m

1h 54m Reżyseria: Fleur Fortuné

Fleur Fortuné Obsada: Elizabeth Olsen, Himesh Patel, Alicia Vikander, Indira Varma

Elizabeth Olsen, Himesh Patel, Alicia Vikander, Indira Varma Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 6.6/10

Film "Ewaluacja" to dla fanów thrillerów pozycja obowiązkowa. Akcja produkcji z Elizabeth Olsen w roli głównej rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, kiedy rodzicielstwo jest ściśle kontrolowane. Tygodniowa ewaluacja pary, czyli ocena przyszłych rodziców pod kątem prawa do posiadania dziecka, zamienia się w koszmar. Bohaterowie zaczynają się wówczas zastanawiać nad fundamentami swojego społeczeństwa, stawiając pytanie, co to właściwie znaczy być człowiekiem.

Oglądaj Ewaluację w Prime Video Ewaluacja Prime Video

Road House

Tytuł filmu: Road House

Road House Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 54m

1h 54m Reżyseria: Doug Liman

Doug Liman Obsada: Jake Gyllenhaal, Billy Magnussen, Darren Barnet, Jessica Williams

Jake Gyllenhaal, Billy Magnussen, Darren Barnet, Jessica Williams Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 6.2/10

"Road House" to remake filmu "Wykidajło" z 1989 roku w reżyserii Douga Limana. Tym razem w rolę byłego zawodnika UFC, Daltona, wcielił się Jake Gyllenhaal. Mężczyzna, który budził niegdyś postrach w sportach walki, teraz zarabia na życie jako bramkarz w barze na Florydzie na prośbę właścicielki tytułowego zajazdu. Nękany przez zbirów lokal ma zostać bowiem przejęty przez miejscowego potentata nieruchomości, jednak Frankie nie zamierza tak łatwo sprzedać swojej ziemi. Kiedy Dalton mimowolnie zostaje wciągnięty w lokalne konflikty, zostaje obrany na celownik przez gangstera Bena.

Oglądaj Road House w Prime Video Road House Prime Video

The Order: Ciche braterstwo

Tytuł filmu: The Order: Ciche braterstwo (The Order)

The Order: Ciche braterstwo (The Order) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 54m

1h 54m Reżyseria: Justin Kurzel

Justin Kurzel Obsada: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett

Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 6.8/10

Kolejnym świetnym thrillerem w Prime Video jest "The Order: Ciche braterstwo". Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja z Jude'em Lawem w roli głównej skupia się na agencie FBI Terrym Husku. Kiedy mężczyzna odkrywa krajowy spisek terrorystyczny, którego celem jest obalenie rządu federalnego, agent postanawia działać, by go udaremnić.

Oglądaj The Order: Ciche braterstwo w Prime Video The Order: Ciche braterstwo Prime Video

Zbrodnie pamięci

Tytuł filmu: Zbrodnie pamięci (Knox Goes Away)

Zbrodnie pamięci (Knox Goes Away) Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 1h 54m

1h 54m Reżyseria: Michael Keaton

Michael Keaton Obsada: Michael Keaton, James Marsden, Marcia Gay Harden, Suzy Nakamura

Michael Keaton, James Marsden, Marcia Gay Harden, Suzy Nakamura Ocena IMDb: 7/10

Bohaterem filmu "Zbrodnie pamięci" w reżyserii Michaela Keatona, i też z Michaelem Keatonem w roli głównej, jest Knox, płatny zabójca z mroczną przeszłością. Kiedy nadarza się okazja, by mężczyzna pojednał się z synem, okazuje się, że będzie on musiał wypełnić ostatnią, lecz szczególnie ryzykowną misję. Utrudnia mu to postępująca demencja. Podczas gdy czas płynie nieubłaganie, Knox orientuje się, że w jego pamięci zaczyna pojawiać się coraz więcej ubytków.

Oglądaj Zbrodnie pamięci w Prime Video Zbrodnie pamięci Prime Video

Anna Bortniak 03.08.2025 10:27

