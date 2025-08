Kapitalny thriller podbija z Jodie Foster podbił Netfliksa

Pierwsze lata nowego tysiąclecia są dla gatunku thrillerowego niezwykle udane. "Memento" i "Bezsenność" Nolana, "Tożsamość" Mangolda, "Infiltracja" Scorsesego - to tylko kilka przykładów, jak wielkie tytuły wówczas wychodziły. Choć za "Planem lotu" nie stał reżyser porównywalny jakością do któregokolwiek z powyższych, to jego film na stałe zapisał się w kanonie współcześnie rozumianego kina z dreszczem.