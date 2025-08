Jeśli chcecie obejrzeć świetny film z Sydney Sweeney, odpalcie Netfliksa

Trudno o gatunek bogatszy w klisze, powtarzalne schematy, niż komedie romantyczne. "Tylko nie ty" nie ucieka od nich w pełni, natomiast - w mojej ocenie - wnosi bardzo duże pokłady świeżości. Niemało czasu poświęca na wprowadzenie widza w rzeczywistość bohaterów i robi to wystarczająco skutecznie, by uwiarygodnić ich zachowania i postawy. Film Willa Glucka bardzo dobrze sprawdza się na polu humorystycznym, zwłaszcza, gdy okoliczności skłaniają Beę i Bena do odgrywania przed resztą rodziny pewnego teatru. Dialogi są inteligentnie napisane, humor sytuacyjny ("Titanic me!") działa, brak tu przesadnej głupkowatości - da się szczerze śmiać w trakcie seansu.