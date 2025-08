Rodzina Addamsów - kto jest kim? Wszyscy bliscy Wednesday

Choć w serialu "Wednesday" ta postać nie odgrywa kluczowej roli (można wręcz powiedzieć, że jest niezwykle epizodyczna), to jest to bohater istotny dla uniwersum Addamsów. Lurch to niezwykle rosły, charakteryzujący się głębokim głosem, kamerdyner służący rodzinie. To postać lojalna, gotowa do podjęcia się najróżniejszych zadań, wierna wobec swoich pracodawców. Obecnie w tę postać wciela się Joonas Suotamo.