Polacy kłócą się o nowy hit Netfliksa

Czy z filmami jest podobnie jak z muzyką i najbardziej lubimy te, które już widzieliśmy? Tak może się wydawać po spojrzeniu na topkę najpopularniejszych produkcji na Netfliksie. Jej pierwsze miejsce od paru dni niezmiennie zajmuje "Miłość w Oksfordzie". Ta komedia romantyczna 31 lipca pojawiła się na platformie i wygląda na to, że Polacy nie mogą się od niej oderwać. A przecież już sam opis fabuły sugeruje powtarzalność tej produkcji.



"Miłość w Oksfordzie" opowiada historię ambitnej nowojorczanki, której udaje się spełnić marzenie o studiowaniu poezji na tytułowej uczelni. W jej bingo nie ma co prawda miłości, ale strzała Amora i tak ją dopada. Po same uszy zakochuje się w pewnym Brytyjczyku. Jak się jednak okazuje, jego sekret może namieszać w jej idealnie zaplanowanym życiu.