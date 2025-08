Horrory 2025: na jakie filmy grozy czekamy najbardziej?

Ładowanie...

Jak dobrze wiadomo, z horrorami różnie bywa. W ostatnich miesiącach nie zabrakło więc wpadek z "Until Dawn", "Rytuałem" i "Koszmarem minionego lata" na czele. Pojawili się jednak też "Grzesznicy", którzy szturmem podbiły serca tak krytyków, jak i widzów. Poza tym miłą niespodziankę zrobiły nam powroty kultowych serii - "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" czy "28 lat później". Te produkcje wynagrodziły fanom kina grozy wszystkie wtopy. Pierwsze półrocze było dla nich całkiem udane. A reszta 2025 roku zapowiada się jeszcze lepiej.

Horrory - co obejrzeć w nadchodzących miesiącach 2025 roku?

Fani kina grozy nie mają w tym roku ani chwili wytchnienia. W końcu dosłownie przed chwilą na ekranach kin zadebiutowało "Oddaj ją" - nowy film braci Philippou, twórców głośnego "Mów do mnie". A już w nadchodzących tygodniach (jeszcze w sierpniu!) dostaniemy kolejne wyczekiwane horrory, wśród których nie zabraknie mocnego polskiego akcentu. I już możemy być pewni, że rodzimi dystrybutorzy w następnych miesiącach tempa nie zwolnią.

Zniknięcia

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 128 minut

128 minut Reżyseria: Zach Cregger

Zach Cregger Aktorzy: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich

Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich Polska premiera: 8 sierpnia

W 2022 roku Zach Cregger zaserwował nam istną jazdę bez trzymanki. Jego "Barbarzyńcy" wbili w ziemię zarówno krytyków, jak i widzów. Teraz reżyser powraca z kolejnym horrorem. "Zniknięcia" też zresztą zdają się bazować na tajemnicy, żeby mocno nas zaskoczyć. To opowieść o dzieciach z tej samej klasy, które znikają bez wieści. Prócz jednego. Mieszkańcy małego miasteczka, próbują odkryć, co się właściwie stało i dlaczego.

Together

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 102 minuty

102 minuty Reżyseria: Michael Shanks

Michael Shanks Aktorzy: Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman

Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman Polska premiera: 22 sierpnia

Body horrory są ostatnio w modzie. "Together" wpisuje się w ten trend. Michael Shanks opowiada w swoim filmie historię pary zakochanych. Millie i Tim właśnie wprowadzają się do wymarzonego domu w idyllicznej miejscowości. I wtedy dochodzi do pozornie niegroźnego incydentu. Jak się jednak okazuje, wywraca on życie bohaterów do góry nogami. Nie tylko ich związek, ale przede wszystkim ciała ulegają przerażającej transformacji.

13 dni do wakacji

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 80 minut

80 minut Reżyseria: Bartosz M. Kowalski

Bartosz M. Kowalski Aktorzy: Katarzyna Gałązka, Julia Mika, Antoni Sztaba

Katarzyna Gałązka, Julia Mika, Antoni Sztaba Polska premiera: 8 sierpnia

Bartosz M. Kowalski już od ładnych paru lat sprawia, że hasło "polski horror" nie brzmi jak oksymoron. Konsekwentnie realizuje on kolejne filmy grozy. Po zabawie z konwencją slashera (dwie części "W lesie dziś nie zaśnie nikt"), folk horrorze ("Ostatnia wieczerza") i poetyckiej "Ciszy nocnej" na warsztat bierze home invasion. "13 dni do wakacji" opowiada historię feralnej imprezy, na którą ktoś przynosi maskę i kuszę. Beztroska noc zmienia się dla bohaterów w krwawą walkę o przetrwanie.

Wielki marsz

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 108 minut

108 minut Reżyseria: Francis Lawrence

Francis Lawrence Aktorzy: Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing

Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing Polska premiera: 19 września

Adaptacji Stephena Kinga nigdy za wiele? "Życie Chucka" mamy dostać jeszcze w sierpniu, a w dalszej części roku pojawi się jeszcze nowy "Uciekinier". W międzyczasie na ekranach naszych kin zadebiutuje ekranizacja "Wielkiego marszu", którego mistrz literackiej grozy napisał pod pseudonimem (Richard Bachman). Fabuła rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, kiedy to regularnie organizowane są mordercze Wielkie Marsze. Udział w nich bierze 50 starannie wyselekcjonowanych nastolatków. Przeżywa tylko jeden.

Keeper

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: brak danych

brak danych Reżyseria: Osgood Perkins

Osgood Perkins Aktorzy: Tatiana Maslany, Claire Friesen, Rossif Sutherland

Tatiana Maslany, Claire Friesen, Rossif Sutherland Polska premiera: 21 listopada

Karierę Osgooda Perkinsa od dawna już śledzimy z ogromną uwagą. W końcu zrobił jeden z najlepszych horrorów zeszłego roku - "Kod zła". Nieco później zawiódł "Małpą", ale teraz ma okazję odkupić swoje winy. Tym bardziej że "Keeper" zapowiada się nad wyraz smakowicie. To opowieść o małżeństwie, które w ramach świętowania rocznicy ślubu wybiera się do położonej na odludziu chatki. Tam pojawia się pewna tajemnicza obecność, wprawiając w ruch spiralę przerażających wydarzeń. I gdzie tu ta smakowitość, skoro brzmi sztampowo? Spójrzcie tylko na poniższy teaser. Klimatu nie można mu odmówić.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: brak danych

brak danych Reżyseria: Michael Chaves

Michael Chaves Aktorzy: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ben Hardy

Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ben Hardy Światowa premiera: 5 września

Cóż za emocjonującą przejażdżkę zaserwowali nam Ed i Lorraine Warrenowie. Ich saga, która okazała się jedną z najpopularniejszych serii filmów grozy ostatnich, dobiega już jednak końca. "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" ma być zwieńczeniem losów badaczy zjawisk paranormalnych. Niestety, twórca dwóch pierwszych (i najlepszych) części - James Wan - ponownie usuwa się w cień i pełni w tym wypadku jedynie rolę producenta. Zamiast niego za kamerą staje reżyser trójki. I oby poszło mu znacznie lepiej niż poprzednio, bo inaczej nie dostaniemy godnego pożegnania uwielbianych bohaterów.

Frankenstein

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 149 minut

149 minut Reżyseria: Guillermo del Toro

Guillermo del Toro Aktorzy: Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi

Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi Polska premiera: jeszcze w tym roku na Netfliksie

Myślicie, że o tej historii wiecie już wszystko? To zastanówcie się jeszcze raz. Powieść Mary Shelley wielokrotnie już była przenoszona na ekran, ale jeszcze nigdy w taki sposób. W końcu bierze się za nią Guillermo del Toro, dla którego jest to wymarzony projekt. Zapowiedział już, że zamierza skupić się na perspektywie monstrum, czym znanej wszystkim opowieści nada zupełnie nowej energii. Ale! Nie tylko po nazwisku zdobywcy Oscara na stołku reżyserskim i jego unikalnym podejściu, możemy spodziewać się prawdziwej filmowej uczty. W końcu na ekranie zobaczymy całą plejadę gwiazd - m.in. Oscara Isaaca, Jacoba Elordi i Mię Goth.

The Toxic Avenger

Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 102 minuty

102 minuty Reżyseria: Macon Blair

Macon Blair Aktorzy: Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige

Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige Światowa premiera: 29 sierpnia

Na ten film czekamy zdecydowanie zbyt długo. Reboot kultowej serii Tromy ujrzał przecież światło dzienne jeszcze w 2023 roku. Pobłąkał się po festiwalach, zebrał świetne opinie (92 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes) i słuch o nim zaginął. Podobno okazał się niedystrybuowalny. Dlaczego? Za dużo gore i przemocy. Tym bardziej chcemy go zobaczyć! I mamy na to szansę. W końcu znalazł się bowiem śmiałek, który wprowadzi "The Toxic Avenger" do amerykańskich kin. Stanie się to pod koniec sierpnia. Daty polskiej premiery na ten moment brak.

Jestem nim

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: brak danych

brak danych Reżyseria: Justin Tipping

Justin Tipping Aktorzy: Tyriq Withers, Marlon Wayans, Julia Fox

Tyriq Withers, Marlon Wayans, Julia Fox Polska premiera: 19 września

Oto wielki powrót Jordana Peele'a. Z tym że w roli producenta. Za kamerą "Jestem nim" stanął Justin Tipping. W swoim filmie zadaje on pytania o to, ile człowiek jest w stanie poświęcić, żeby stać się najlepszym. Dostajemy dzięki temu horror psychologiczny osadzony w świecie sportu. To opowieść popularnego futbolisty, który w przededniu ważnego meczu zostaje brutalnie zaatakowany przez fana i doznaje potencjalnie kończącego karierę urazu mózgu. Ratunek przychodzi ze strony legendarnej megagwiazdy. Isaiah oferuje Camowi trening w swoim odizolowanym kompleksie. Jego charyzma zaczyna się jednak przekształcać w coś mrocznego, dzięki czemu cena za wyzdrowienie głównego bohatera coraz bardziej wzrasta.

Czarny telefon 2

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: brak danych

brak danych Reżyseria: Scott Derrickson

Scott Derrickson Aktorzy: Mason Thames, Ethan Hawke, Jeremy Davies

Mason Thames, Ethan Hawke, Jeremy Davies Polska premiera: 17 października

Cztery długie lata - tyle minęło od premiery "Czarnego telefonu". Teraz wreszcie jego bohaterowie powracają, aby dostarczyć widzom kolejnej porcji solidnych dreszczy. W dwójce grany przez Ethana Hawke'a złoczyńca zza grobu poszukuje zemsty na Finnie, dręcząc jego siostrę. Gwen udaje się z bratem na obóz, gdzie odkrywa wstrząsające powiązania między prześladowcą a historią własnej rodziny.

Rafał Christ 02.08.2025 13:10

