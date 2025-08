Ten film znalazłam przypadkiem. Po seansie musiałam zadzwonić do babci

Ładowanie...

Niczego cieplejszego i otulającego dziś nie zobaczycie. Gdybym miała powiedzieć, jak bardzo rozczulił mnie film wyreżyserowany przez Josha Margolina, to powiedziałabym, że jak słodkie szczeniaczki albo gaworzące bobasy. A kiedy po krótkim researchu dowiedziałam się, że 94-letnia June Squibb zagrała w tej komedii swoją pierwszą główną rolę, to usta w sekundę ułożyły mi się w podkówkę. Bohaterka, w którą wciela się Squibb, jest przesłodka i rozczulająca, ale potrafi też nieźle dać popalić. Szczególnie kiedy okazuje się, że dała się nabrać pewnemu oszustowi, który zastosował na niej metodę na wnuczka. Ale od początku.

Thelma: komedia w SkyShowtime to idealny wybór na weekend

Thelma (June Squibb) to 93-letnia, niedawno owdowiała kobieta, która wolny czas spędza w swoim apartamencie na robieniu na drutach. Mimo że Thelma wydaje się być zdrowa jak ryba, to jednak podeszły wiek często uniemożliwia jej poruszanie się, ale też płata figle w związku z pamięcią. Córka Thelmy, Gail (Parker Posey), oraz jej zięć, Alan (Clark Gregg), zmartwieni stanem zdrowia staruszki, są gotowi zapisać ją do domu spokojnej starości, by tam otrzymywała całodobową opiekę. Tylko Danny (Fred Hechinger), dorosły wnuk Thelmy, widzi w babci w pełni sprawną osobę, z którą uwielbia spędzać czas.

Pewnego dnia Thelma odbiera telefon, rzekomo Danny'ego, który twierdzi, że potrącił kobietę w ciąży i trafił do aresztu. Prosi ją, by porozmawiała z jego prawnikiem. Thelma odbiera zatem kolejny telefon i dowiaduje się, że musi zapłacić 10 tys. dol. Kobieta bez zawahania pakuje gotówkę do koperty i wysyła ją na podany w rozmowie adres. Niedługo później spotyka się z najbliższymi i okazuje się, że została oszukana metodą na wnuczka. Każda inna osoba zapewne machnęłaby ręką na stracone pieniądze, ale nie Thelma - wiedziona poczuciem dumy i inspiracją filmem "Mission: Impossible" postanawia odnaleźć złodzieja i odzyskać gotówkę.

Podróż Thelmy i jej przyjaciela została przedstawiona w absolutnie wyjątkowy sposób, to znaczy: wiernie oddając zachowania starszych ludzi. Największym zagrożeniem są nie płonące mosty czy gangsterzy z bronią, tylko schody, a jedną z większych przeszkód, które musi pokonać główna bohaterka, jest słabszy słuch. Ale od czego są aparaty słuchowe, które można połączyć z telefonem? Uważam, że największym sukcesem tego filmu jest to, że pozornie nudne sceny zostały napisane w sposób interesujący i angażujący. Nagle okazuje się, że wcale nie potrzeba nie wiadomo czego, aby widz dał się wciągnąć w tę historię.

To, za co należą się jednak największe brawa, to fakt, że starsi ludzie nie zostali przedstawieni w sposób przerysowany, ponieważ twórca nie przegiął ani w jedną, ani w drugą stronę. Thelma i Ben nie silą się na żarty związane z ich wiekiem - oni są po prostu naturalni, ale jednak charakterni. I nawet te wzruszające sceny nie są przekombinowane, by grać na emocjach widzów i wzbudzać w nich sztuczne współczucie. Josh Margolin nakręcił ten film z szacunkiem i ze smakiem, a całą opowieść otula idealnie skomponowana muzyka.

"Thelma" to film, który, mimo swojego komediowego charakteru, potrafi dogłębnie wzruszyć na wielu poziomach. To takich rozczulających momentów należą sceny, kiedy Thelma uczy się obsługi komputera, mówiąc sobie na głos, co ma kliknąć i w jakiej kolejności czy też to, w jaki sposób rozmawia ze swoimi starszymi przyjaciółmi. Warto jednak podkreślić, że komedia Margoliniego pięknie pokazuje relację babci z dorosłym już wnukiem, co nie jest w filmach tak szeroko eksplorowane. Wszystko to sprawia, że "Thelma" to lekka, zabawna i błyskotliwa komedia, którą zdecydowanie warto obejrzeć.

Tytuł filmu: Thelma

Thelma Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 37m

1h 37m Reżyseria: Josh Margolin

Josh Margolin Obsada: June Squibb, Fred Hechinger, Richard Roundtree, Parker Posey

June Squibb, Fred Hechinger, Richard Roundtree, Parker Posey Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 7/10

Anna Bortniak 02.08.2025 12:06

