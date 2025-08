Adaptacja popularnej książki dla nastolatków trafiła do Prime Video. To katastrofa

Ładowanie...

Obok adaptacji historii z Wattpada w serwisie Prime Video pojawił się film "Naznaczeni" ("Marked Men"). Jest on ekranizacją powieści autorstwa Jay Crownover o tym samym tytule, która jest częścią cyklu Naznaczeni Mężczyźni. Jest to o tyle ciekawy przypadek, że tytuł zadebiutował nie na Wattpadzie, a bezpośrednio na rynku wydawniczym (umówmy się - w tych czasach to rzadkość, jeśli chodzi o tego rodzaju historie), i to w dodatku już ponad dekadę temu. Można zatem powiedzieć, że powieść jest dosyć wiekowa. Z racji tego można by było oczekiwać, że będzie to historia choć trochę różniąca się od tych, które są obecnie serwowane nastoletnim widzom. Spoiler: tak się niestety nie dzieje.

REKLAMA

Naznaczeni: opinia o filmie w Prime Video

Fabuła to bowiem klasyka gatunku. Rule (Chase Stokes) jest tatuatorem w Denver, który ma problem z zaangażowaniem się w głębszą relację. Jego potrzeby bliskości są jednak zaspokajane przez atrakcyjne bywalczynie salonu tatuażu, które oprócz wykonania usługi liczą również na upojną noc z seksownym artystą, z czego ten ochoczo korzysta. W ten sposób ucieka myślami od poczucia winy związanego z wypadkiem samochodowym, w którym zginął jego brat.

Jego życie uczuciowe ulega zmianie, kiedy w pewnym momencie zaczyna czuć coś do Shaw (Sydney Taylor). Dziewczyna jest jego najlepszą przyjaciółka i jednocześnie osobą, z którą spędził dzieciństwo. Wcześniej to właśnie Shaw skrycie wzdychała do Rule'a, jednak ten nie widział w niej obiektu pożądania, a grzeczną studentkę medycyny, która nie powinna pracować jako kelnerka w stroju wróżki. Dziewczyna nie musiałaby bowiem tego robić ze względu na rodzinny majątek, którym opiekuje się jej snobistyczna matka. Co zatem może się wydarzyć, kiedy między grzeczną dziewczynką a bad boyem zacznie rodzić się uczucie? Najpewniej jesteście w stanie się tego domyślić.

Bohaterowie i ich działania są tak przewidywalne, że podczas seansu można skreślać bingo. Atak na byłego? Skreślone. Problemy rodzinne? Jest. Imprezowanie do białego rana? Można skreślić. Konflikt wynikający z tego, że Shaw i Rule ze sobą nie rozmawiają? Oj tak. Ten ostatni element w "Naznaczonych" rzuca się zresztą w oczy najbardziej - wiele dram wynika z tego, że bohaterowie postanowili po prostu nie mówić sobie pewnych rzeczy. Apel do Shaw i Rule'a: jeśli robicie coś totalnie od czapy, to nie dziwcie się, że wasze czyny mają przykre konsekwencje.

Dobrze, ale przyjmijmy, że sztucznie wykreowane i puste konflikty są nieodłączną częścią tego rodzaju produkcji, bo na to można jeszcze przymknąć oko. Ale to, że między głównymi bohaterami nie istnieje właściwie żadna chemia, jest dla mnie nie do przyjęcia. Przyznam, że na samym początku byłam przekonana, że Shaw to ta młodsza, wkurzająca siostra najlepszego przyjaciela, a nie potencjalna partnerka. I w sumie teraz chce mi się śmiać, bo przez dobrą chwilę czekałam na to, aż pojawi się dziewczyna z pierwszej sceny.

"Naznaczeni" to mdły i nieciekawy film, który nie daje od siebie ani interesującej relacji między głównymi bohaterami, ani jakoś bardzo pikantnych scen, które obiecuje swoim widzom, ani nawet rozwiniętego wątku związanego z tatuażami, a przecież o tym właśnie jest. Zamiast tego jest po prostu nijako. Niech dowodem na to będzie fakt, że już dwa dni później zapomniałam, że w ogóle go obejrzałam.

Tytuł filmu: Naznaczeni (Marked Men)

Naznaczeni (Marked Men) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 33m

1h 33m Reżyseria: Nick Cassavetes

Nick Cassavetes Obsada: Chase Stokes, Sydney Taylor, Alexander Ludwig, Ella Balinska

Chase Stokes, Sydney Taylor, Alexander Ludwig, Ella Balinska Nasza ocena: 3/10

3/10 Ocena IMDb: 5.2/10

REKLAMA

O gatunku young adult czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 02.08.2025 14:55

Ładowanie...