Marka odpowiedziała na kontrowersyjną reklamę z Sydney Sweeney

Od kilku dobrych dni trwa afera związana z reklamą jeansów marki American Eagle, w której wystąpiła Sydney Sweeney. Wszystko z powodu gry słów "jeans" (dżinsy) i "genes" (geny) w sloganie kampanii, który brzmi: "Sydney Sweeney has a great jeans" ("Sydney Sweeney ma świetne jeansy"). Część osób dopatrzyła się w nawiązaniu do "wielkich genów" rasistowskiego i eugenicznego podtekstu. Innym problemem okazał się być fakt, że to kampanii została zatrudniona biała blondynka o niebieskich oczach.

Słowa krytyki dotarły aż do Białego Domu - sprawę skomentował Steven Chung, dyrektor ds. komunikacji Białego Domu, który określił aferę mianem "kultury cancelingu w najgorszym wydaniu". Dodał, że "wypaczone, bezmyślne i żenująco płytkie myślenie liberalnych środowisk to jeden z powodów, dla których Amerykanie zagłosowali tak, a nie inaczej w 2024 roku".

Kontrowersje wzbudził również fakt, że afera przyćmiła wątek związany ze zwiększaniem świadomości na temat przemocy domowej. Dochód ze sprzedaży jeansów z kolekcji "The Sydney Jean" miał bowiem zostać przeznaczony na wsparcie organizacji Crisis Text Line, która zajmuje się wsparciem ofiar przemocy domowej.

American Eagle przerywa milczenie. Marka wydała oświadczenie

Niedługo później do sprawy postanowiła odnieść się sama marka American Eagle. W piątek pojawiło się oświadczenie, w którym skomentowano wspomniane kontrowersje:

"Sydney Sweeney ma świetne jeansy" to i zawsze było o jeansach. Jej jeansy. Jej historia - podkreślono w krótkim oświadczeniu.

W kolejnym zdaniu marka zapewniła, że wciąż będzie celebrować to, w jaki sposób użytkownicy jeansów je noszą i podsumowała, że spodnie American Eagle leżą dobrze na każdej osobie:

Będziemy nadal celebrować to, jak każdy nosi jeansy AE z pewnością siebie i na swój sposób. Świetne jeansy dobrze leżą na każdym.

Sprawa związana z kontrowersyjną reklamą nie przeszła bez echa również w show-biznesie. Reklamę skomentowała piosenkarka Lizzo, pisząc: "Moje jeansy są czarne", z kolei raperka Doja Cat wyśmiała Sweeney za pośrednictwem TikToka.

Rozgłos i krytyka wcale nie zaszkodziły marce, wręcz przeciwnie - po rozpoczęciu kampanii z Sydney Sweeney, akcje American Eagle wzrosły o ponad 10 proc. Kampania była jedną z najdroższych i najbardziej ambitnych działań promocyjnych amerykańskiej marki.

Anna Bortniak 02.08.2025 16:20

