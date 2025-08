Użytkownicy Disney+ szykują się na nowy hit sci-fi. Ale nie ten, co powinni

Ładowanie...

Wielokrotnie zdążyliśmy się przekonać, że kino i Disney+ to naczynia połączone. Nawet teraz dostajemy na to kolejny dowód. W końcu użytkownicy platformy najchętniej oglądają thriller szpiegowski prosto z wielkich ekranów. Tuż za "Amatorem" na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju uplasowała się "Śnieżka" - niedawny aktorski remake klasycznej animacji ze studia Walta Disneya.



Nieraz zdarza się też, że gdy The Walt Disney Company wprowadza na ekrany kin jakiś film, to użytkownicy Disney+ na swój sposób się do takiej premiery przygotowują. Tak było przy okazji aktorskiego "Lilo i Stitcha". I tak jak niegdyś na platformie królował animowany oryginał, tak teraz znaczną popularnością cieszy się poprzednia odsłona hitowej serii science fiction, której nowa część zawita na wielkich ekranach za parę miesięcy.

Disney+ - co obejrzeć?

Zaledwie parę dni temu Disney udostępnił zwiastun "Avatara: Ognia i popiołu". Być może dlatego użytkownicy Disney+ tak chętnie oglądają teraz "Istotę wody, że aż trafiła ona na trzecie miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Jednakże subskrybenci mają jeszcze sporo czasu, żeby przygotować się do grudniowej premiery najnowszej odsłony serii science fiction. Dlatego teraz powinni opuścić na trochę Pandorę i sięgnąć po inny film The Walt Disney Company (tym razem co najwyżej z elementami fantastycznymi), którego sequel zadebiutuje w kinach już w najbliższy piątek.

Zaledwie parę dni dzieli nas od premiery "Zakręconego piątku 2". Fani oryginału czekali na ten moment ponad 20 lat. W końcu pierwsza część zadebiutowała jeszcze w 2003 roku. Teraz grzecznie czeka w ofercie Disney+, aż użytkownicy zaczną ją oglądać. Nie ma co z tym zwlekać, bo przed seansem dwójki zdecydowanie należy to zrobić.

"Zakręcony piątek 2" to w końcu requel (remake/sequel) bądź - jak kto woli - legecy sequel. Oznacza to, że twórcy nie odcinają się od poprzedniej części, tylko wchodzą z nią dialog. Świadczy o tym zresztą sama obsada. W głównych rolach ponownie zobaczymy (już znacznie starsze niż poprzednio) Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan. Żeby jednak wciąż było młodzieżowo, pojawią się też nowe bohaterki - córka i pasierbica Anny. Dzięki temu dostaniemy więcej postaci do zamieniania się ciałami. Będzie się więc dużo działo!

Oczywiście, requele mają to do siebie, że sprawdzają się jako samodzielne produkcje, żeby młodsi widzowie, którzy nie pałają nostalgią do oryginału, też mogli czerpać frajdę z seansu. Wciąż jednak rezygnowanie z tego powodu z oglądania "Zakręconego piątku" byłoby błędem. W końcu legacy sequele można w pełni docenić (bądź odrzucić) właśnie odkrywając, w jaki sposób opowiadają tę samą historię w nowy sposób. Inaczej nie wyłapie się wszystkich smaczków.

Tym samym nie ma co zwlekać. Czas ucieka. Czym prędzej siadajcie do oglądania "Zakręconego piątku". Bądźcie jednak przy tym ostrożni. Na Disney+ natkniecie się również na inną produkcję o matce, która zamienia się ciałami z córką. W dodatku pod tym samym tytułem. Innymi słowy: nie pomylcie filmu. Albo obejrzyjcie oba.



Rafał Christ 02.08.2025 08:29

