Reacher: 3. sezon - kiedy nowe odcinki hitu Prime Video?

Na 3. sezon "Reachera" czekaliśmy około roku. Jeden z największych hitów Prime Video wreszcie powrócił, aby ponownie skopać widzom tyłki. Co prawda poprzednia odsłona seriau trochę ostudziła entuzjazm fanów, ale nowe odcinki powracają do korzeni emerytowanego oficera żandarmerii wojskowej. Znowu jest on samotnym mścicielem, którego kłopoty znajduje, gdziekolwiek by się nie pojawił. Akcja przenosi nas do Maine, gdzie główny bohater zatrudnia się u szemranego handlarza dywanami. To oczywiście część większego planu, bo dzięki temu zamierza on raz na zawsze rozprawić się z demonem swojej przeszłości. Jak to robi? Widowiskowo.



3. sezon "Reachera" zaraz po swojej premierze wdarł się na pierwsze miejsce listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Możemy się spodziewać, że podobnie jak poprzednie odsłony serialu rozgości się tam na wiele długich tygodni. W końcu zainteresowanie produkcją regularnie będą podsycać nadchodzące w najbliższym czasie odcinki.