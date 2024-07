Kto powinien dać Osłu ze "Shreka" głos? Ludzie chcą odtworzyć głos Stuhra w AI, ale to zły pomysł

Zresztą ta „obcość” może towarzyszyć widzowi i czytelnikowi za każdym razem, gdy w znanym krajobrazie pojawiają się nowe elementy. Dzisiaj, gdy istnieje pokusa serializowania każdego zakątka popkultury, właśnie po to, aby unikać tych dysonansów, warto przypomnieć, że kino i telewizja powinny jednak operować na pewnym poziomie umowności.



„Wskrzeszanie” aktorów przez korporacje jest więc nie tylko niebezpieczną z perspektywy twórców praktyką, ale odbiera widzom szansę na to, aby oglądać nawet te same rzeczy z nowej perspektywy, żeby te perspektywę pogłębiać. Przy okazji odbierając szansę młodym aktorom, którzy mogliby zastąpić starych.



W przypadku Osła sprawa pewnie rozbije się ostatecznie o decyzję finansową korporacji. Ja jednak zamiast liczyć na to, że chyba już kultowy bohater znowu przemówi głosem Jerzego Stuhra wolałbym otworzyć giełdę nazwisk, kto może go zastąpić. Ja obstawiałbym jego syna, Macieja. Bo choć barwę głosu ma inną, to jednak jest ona bardzo charakterystyczna, a sam aktor wielokrotnie udowodnił, że dubbingowo jest bardzo sprawny. Jestem prawie pewien, że również fani „Shreka” by go zaakceptowali.