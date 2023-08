Wcześniej bohaterowie mieli jedynie wizje przyszłości, które wpływały na ich decyzje, ale cofać się w czasie, by zmienić bieg wydarzeń, nie mogli. Ezra Bridger trafił jednak do Świata Między Światami, który łączy czas i przestrzeń, co pozwoliło mu uratować Ahsokę Tano - ta miała zginać wiele lat wcześniej z ręki Dartha Vadera. Pojawiły się nawet plotki, że Disney wykorzysta ten motyw i wprowadzi co „Gwiezdnych wojen” coś na kształt multiwersum, co pozwoliłoby wymazać trylogię sequeli, ale lore'owo (pozdrowienia dla „Wiedźmina”!), a nie wyłącznie wydawniczo (jak to zrobiono z Expanded Universe).