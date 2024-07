Najdłuższy serial Netfliksa dobiega końca. Nie tylko na niego warto czekać

Dlaczego Netflix nie lubi przedłużać swoich seriali? Z każdym sezonem koszta danego tytułu wzrastają, co niekoniecznie (a raczej rzadziej niż częściej) ma przełożenie na zwiększone wyniki oryginalności. Lepiej więc produkcje kasować zawczasu niż wyrzucać pieniądze w błoto. Dlatego platforma tak chętnie i bezlitośnie anuluje originalse, które nie spełniają jej oczekiwań. Mimo to raz na jakiś czas zdarzają się kury regularnie znoszące złote jaja. Ich akurat serwis potrafi się kurczowo trzymać przez wiele lat.



Jeszcze do niedawna najdłużej trwającymi serialami Netfliksa były "Grace i Frankie" oraz "Orange is the New Black". Obie produkcje doczekały się aż siedmiu sezonów. W historii platformy jawią się jako istny ewenement. W zeszłym roku okazało się, że pewien tytuł je przebije. To wtedy bowiem serwis zapowiedział 8. i zarazem ostatnią odsłonę "Szkoły dla elity". Czym sobie zasłużyła na tak specjalne względy usługi?