Jeden z najlepszych filmów roku trafi do VOD po zaledwie 18 dniach od premiery w kinie

Zgadza się: wytwornie znalazły sposób na szybkie czerpanie zysków z przyśpieszonych premier cyfrowych. Zapoczątkowany w pandemii trend, zamiast słabnąć, rośnie w siłę i rozprzestrzenia się. Zdarza się ze i dobre wyniki finansowe w kinach nie mają znaczenia - i tak na przykład Sony przeniosło do streamingu nieźle zarabiające „One of them days” do sieci po zaledwie czterech weekendach. To dowodzi, że dla wytwórni wyłączność kinowa przestała być priorytetem, nawet w przypadku tytułów, które przynoszą zyski.



Premiera „Towarzysza” w VOD została zaplanowana na 18 lutego. Natomiast już 1 kwietnia obraz trafi na nośniki 4K UHD, Blu-ray i DVD.



Nie wiadomo, kiedy film pojawi się również w polskiej dystrybucji.