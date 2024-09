Dzięki za tę komedię, Prime Video. Jestem nią zachwycony

Bohaterki "Booksmart", przyjaciółki Amy (Kaitlyn Dever) i Molly (Beanie Feldstein), właśnie skończyły liceum. Dziewczyny gładko przeszły przez szkołę, poświęcając się wyłącznie nauce, osiągając w tej sferze spore sukcesy i zgarniając najwyższe stopnie. Wierzyły, że pracowitość zostanie wynagrodzona i otworzy im wrota do najlepszych amerykańskich uczelni - niedostępnych dla nierobów.



Okazuje się jednak, że rówieśnicy również osiągnęli swoje cele i dostali się na prestiżowe studia, choć nie rezygnowali z dobrej zabawy. Wówczas Molly doznaje załamania, a jej system wartości zostaje, delikatnie pisząc, zrujnowany - dociera do niej, że wcale nie musiała skreślać życia towarzyskiego i odpuszczać wszystkich tych typowych dla nastoletniego wieku przyjemności. By choć częściowo odkuć się za poświęcenie najlepszych lat na przesiadywanie w bibliotece, rzuca się w wir imprez - zamierza szaleć tak intensywnie, jak to tylko możliwe. I zrealizować swoje pragnienia wraz z Amy.