Tulsa King, sezon 3. - kiedy premiera? Jest data i nowe zdjęcia

„Tulsa King” powraca - nowi wrogowie, nowe problemy i Dwight „Generał” Manfredi, który nie zamierza zwalniać tempa i planuje dalszą ekspansję oraz poszerzanie swojego imperium. Przypomnę, że produkcja od Taylora Sheridana („Yellowstone”) to dramat gangsterski i czarna komedia w jednym. Manfredi to nowojorski mafioso włoskiego pochodzenia, który po 25 latach odsiadki wychodzi z więzienia. Spodziewa się, że zostanie przyjęty z honorami i dostanie nowe zadanie w strukturach mafii. Tymczasem... jego „rodzina” zsyła go do Tulsy w Oklahomie - miejsca zupełnie niepasującego do klasycznego gangstera z Brooklynu.



Na miejscu Dwight zaczyna od zera. Buduje własne imperium przestępcze, wykorzystując lokalne słabości i niekompetencję oraz własną charyzmę i niebagatelny intelekt. Zaczyna od ochrony sklepu z marihuaną, rekrutuje przypadkowych ludzi i stosuje brutalne metody w zderzeniu z wiejską Ameryką. Ale jego styl z lat 90. nie pasuje do współczesnych realiów - ani społecznych, ani przestępczych.

Tulsa King, sezon 3. - kiedy premiera? Nowe zdjęcia z produkcji

Dlaczego ten serial sprawia tyle frajdy? Bo jest znakomitym połączeniem klasycznego mafiijnego dramatu z ironiczną, niemal absurdalną komedią sytuacyjną. Z jednej strony mamy brutalność, lojalność, zasady „Cosa Nostry”, a z drugiej - staroświeckiego gangstera rzuconego w świat TikToka, legalnej marihuany i terapeutycznych aplikacji.



Co wiemy o 3. serii? Przede wszystkim wystąpi w niej legendarny Samuel L. Jackson jako Russell Lee Washington Jr., postać mająca wejść w konflikt z Dwightem i zapowiadająca spin-off pt. „NOLA King”. Jego rolę w „Tulsa King” ujęto jako wstęp do opowieści w Nowym Orleanie - Jackson będzie bowiem gwiazdą przyszłej serii.

Akcja „trójki” rozwinie konflikt z wpływową rodziną Dunmire’ów, której metody różnią się od tradycyjnych włoskich mafijnych reguł - zmuszając Dwighta do walki o swoje imperium i o swoją rodzinę.



Premiera 3. serii w USA na Paramout+ została zaplanowana na 21 września 2025 r. Polski oddział SkyShowtime (to w tym serwisie można obejrzeć produkcję w naszym kraju) nie potwierdził jeszcze daty premiery, jednak najpewniej odbędzie się ona niedługo później.

Michał Jarecki 01.08.2025 12:09

