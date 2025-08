Pati - czy powstanie 3. sezon polskiego hitu HBO Max?

Ładowanie...

"Pati" to polski serial obyczajowy, który po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć wiosną 2023 roku. Jego bohaterką jest znana ze "Skazanej" Patrycja Cichy (Aleksandra Adamska) - mieszkająca nad morzem dziewczyna, która próbowała jakoś wiązać koniec z końcem w obliczu kiepskiej życiowej sytuacji. W pierwszym sezonie obserwowaliśmy jej losy sprzed trafienia do zakładu karnego. Druga odsłona serialu, która zadebiutowała na platformie 27 czerwca 2025 roku (a zatem dwa lata po pierwszym sezonie), pozwalała śledzić to, jak Pati sobie poradziła po wyjściu z więzienia.

Pati - czy powstanie 3. sezon serialu?

Na HBO Max trafił właśnie ostatni odcinek 2. sezonu "Pati" - podobnie jak w przypadku pierwszej odsłony, ta również liczyła łącznie 6 epizodów. Widzowie, którzy zdążyli już zobaczyć całość, zapewne zadają sobie pytanie: czy i jakie są szanse na to, żeby powstała trzecia odsłona serialu? Póki co ze strony twórców nie ma żadnych oficjalnych komunikatów, sugerujących, że po raz trzeci spotkamy się z tytułową bohaterką. Zwykle bywa tak, że finałowe odcinki danego sezonu serialu stają się pomostem do kolejnego. Jak to wygląda w przypadku 2. sezonu "Pati"? Uwaga, w dalszej części tekstu mogą pojawić się spoilery.

Czysto teoretycznie, jest możliwe, że historia Pati nie zostanie jeszcze zamknięta: bardzo nieśmiało zostało zasugerowane, że główna bohaterka mogłaby odwiedzić w Kanadzie swoje rodzeństwo, a w ostatnich minutach dowiadujemy się, że spotkała się z szefem kuchni luksusowej restauracji Bijoux De La Mer, w której od dawna chciała pracować i najprawdopodobniej właśnie tam zakotwiczy.

Trzeci sezon mógłby się skoncentrować na którymś z tych wątków, ale co do zasady: serial nie kończy się jasnym cliffhangerem, zamyka najważniejsze wątki, pozwala bohaterce i daje jej szansę na rozliczenie się z przeszłością. Jesteśmy bowiem świadkami tego, jak Patrycja z pomocą Krystiana ratuje dziecko swojej koleżanki i dawnej współlokatorki, Leny. Odpowiada również na nurtujące jej siostrę pytanie o to, dlaczego nie walczyła o kontakt z rodziną. Pod koniec odcinka widzimy również, że główna bohaterka ostatecznie przystaje na propozycję Aliny - dochodzi do trudnej konfrontacji z rodzicami dziecka, do którego śmierci Pati się przyczyniła.

Konkludując - nie ma jasnego, czytelnego sygnału, że 3. sezon "Pati" powstanie. Nic nie jest jednak wykluczone, więc pozostaje cierpliwie czekać na potwierdzenie lub zaprzeczenie spekulacjom.

Pati - obsada

Aleksandra Adamska jako Patrycja Cichy

jako Patrycja Cichy Konrad Eleryk jako Krystian Malek

jako Krystian Malek Blanka Kot jako Natalia Cichy

jako Natalia Cichy Karolina Gruszka jako Alina Malec

jako Alina Malec Delfina Wilkońska jako Sylwia

jako Sylwia Jadwiga Basińska jako Mariola

jako Mariola Julian Świeżewski jako Sztaba

jako Sztaba Mary Pawłowska jako Lena

jako Lena Ditte Berkeley-Schultz jako Alma

jako Alma Ina Sobala jako Majka

Wszystkie odcinki obu sezonów "Pati" są dostępne do obejrzenia w ramach oferty HBO Max.

Adam Kudyba 01.08.2025 17:22

