Vanessa Kirby chce przerobić swoją postać z Fantastycznej Czwórki. Na kogo?! Wyjaśniamy

„Fantastyczna Czwórka” z 2025 r. trafiła już do kin, a jedną z tytułowych postaci jest Susan „Sue” Storm, znana również jako Invisible Woman. Tę bohaterkę poznaliśmy oczywiście w komiksach, z początku jako partnerkę Reeda Richardsa, czyli przywódcy drużyny. Z czasem została zaś jego żoną (którą w filmie jest od początku), a para doczekała się też dwójki dzieci: Franklina (również obecnego w nowym filmie Marvela) i Valerie (jak narazie nieobecnej w MCU).

W roli Niewidzialnej Kobiety w „Fantastycznej Czwórce” z 2025 r. wystąpiła Vanessa Kirby, która ostatnio nieco zaskoczyła fanów komiksów Marvela. Aktorka zasugerowała, że z chęcią zagrałaby inną wersję Sue Storm, która posługuje się pseudonimem Malice. Już sam ten przydomek brzmi złowrogo. Wystarczy rzut oka na wygląd tej bohaterki, która pojawiła się w grze Marvels Rivals, by zrozumieć, że jest ona złoczyńcą. Ale jaka jest jej geneza? Prześledźmy to.

Malice w komiksach Marvela i jej origin story

Często zdarza się, iż inna wersja dane postaci, o diametralnie innym charakterze od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, jest tzw. wariantem, czyli pochodzi z innej linii czasowej lub z innego uniwersum. W tym przypadku było inaczej. Malice to manifestacja ciemnej strony Susan z Fantastycznej Czwórki, a ówczesną Niewidzialną Dziewczynę przekształcił właśnie w nią złoczyńca Psycho-Man. Sue Storm zmieniła się zaś w Panią Nienawiści niedługo po tym, jak… utraciła ciążę.

Psycho-Man podkręcił negatywne emocje piętrzące się od lat w Susan, przez co ta przeszła transformację. Malice również potrafiła tworzyć pola siłowe, ale korzystała z nich w sposób znacznie bardziej agresywny - zamieniając je w kolce i powodując eksplozje. Reed Richards oraz Johnny Storm, czyli odpowiednio partner i brat Sue, poznali jej prawdziwą tożsamość dopiero po jakimś czasie z pomocą Daredevila i pomogli w powrocie do jej oryginalnej formy.

Sue Storm zmieniła się dzięki temu z Niewidzialnej Dziewczyny w Niewidzialną Kobietę, ale to nie był jedyny raz, gdy Malice dała o sobie znać.

Niewiele brakowało, by Sue Storm przeszła kolejną transformację po tym, jak weszła w kontakt z Klejnotami Nieskończoności. Niedługo później Malice podjęła kolejną próbę przejęcia kontroli nad ciałem Susan, ale ta zdecydowała się tym razem połączyć obie części swojej osobowości w jedno, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Miało to jednak swoje konsekwencje, gdyż Niewidzialna Kobieta stała się znacznie bardziej porywcza i brutalna podczas używania mocy.

Z czasem Susan zaczęła też nosić coraz bardziej odważniejsze kostiumy, ale wreszcie uwolniła się od tej mrocznej strony swojej osobowości. Było to możliwe dzięki pomocy Psi-Lorda, jej nastoletniego syna z alternatywnej wersji przyszłości. Wraz z nim przenieśli Malice do umysłu Dark Raidera, czyli mrocznej wersji Reeda Richardsa z innej linii czasowej i można domniemywać, że została ona unicestwiona wraz ze swoim nowym nosicielem w Negatywnej Strefie.

A czy faktycznie zobaczymy Malice w MCU?

W jednym z wywiadów Vanessa Kirby, która gra Sue Storm w „Fantastycznej Czwórce”, wyraziła chęć zagrania alternatywnej wersji swojej bohaterki. I niewykluczone, że tak się stanie. Jeśli w kolejnym filmie, w którym pojawi się ta drużyna, Reed Richards zacznie być nadmiernie opiekuńczy wobec żony w wyniku wydarzeń, których byliśmy teraz świadkami, mogą zacząć w niej kiełkować te same emocje, które w komiksach dały grunt pod pojawienie się Malice.

A czy tak się stanie? Trudno powiedzieć, bo to, czy Marvel Studios zdecyduje się poruszyć wątek Malice w kolejnych filmach o Fantastycznej Czwórce, czy też nie, jest decyzją Kevina Feige’ego oraz scenarzystów, a nie wcielającą się w tę postać aktorki. Cieszy jednak, że Vanessa Kirby nie tylko odrobiła pracę domową, ale też naprawdę wczuła się w tę postać. Jak na razie jednak fanom alternatywnej wersji Sue Storm musi wystarczyć… jej obecność w grze Marvel Rivals.

Piotr Grabiec 01.08.2025 18:30

